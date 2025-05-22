صفقة بـ2.6 مليار يورو قد تُعيد تشكيل سوق التلفزيون المدفوع بأفريقيا

أعلنت لجنة المنافسة في جنوب أفريقيا توصيتها السماح لمجموعة كانال بلس الفرنسية بالاستحواذ على شركة مالتي تشويس الجنوب أفريقية، في خطوة قد تعيد تشكيل سوق التلفزيون المدفوع في القارة الأفريقية.

تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي كانال بلس لتعزيز حضورها في أفريقيا، خصوصًا في الأسواق الناطقة بالإنجليزية، حيث تعد مالتي تشويس اللاعب الأكبر، بينما تهيمن كانال بلس على البلدان الناطقة بالفرنسية.

وبموجب القوانين المحلية، لا يُسمح للشركات الأجنبية بامتلاك أكثر من 20% من حقوق التصويت في شركات بث البرامج التلفزيونية، لذا أنشأت كانال بلس شركة مستقلة يملكها جزئيًا مواطنون من جنوب أفريقيا، تلبية لمتطلبات التشريع.

تُقدر الصفقة بـ2.6 مليار يورو، مع عرض شراء لكل سهم بـ 125 راند جنوب أفريقي.

ورغم خسارة مالتي تشويس نحو 4 ملايين مشترك خلال أقل من عامين، فإنها لا تزال تمتلك نحو 19.3 مليون مشترك، مما يجعلها أكبر مشغل تلفزيون مدفوع في القارة.

وبحسب بيانات عام 2024، لدى كانال بلس نحو 8 ملايين مشترك في 25 دولة أفريقية، مع إيرادات تتجاوز المليار يورو.

ويرى المحللون، أن الاستحواذ على مالتي تشويس سيمنح كانال بلس فرصًا أوسع للتوسع، خاصة مع توقعات بارتفاع عدد سكان أفريقيا إلى نحو 2 مليار نسمة بحلول منتصف هذا القرن.

إعلان

في انتظار القرار النهائي للمحكمة المختصة، يبقى هذا الاستحواذ خطوة إستراتيجية مهمة في مسار دمج قطاع الإعلام والترفيه الأفريقي، وقد يشكل مستقبلًا جديدًا للتلفزيون المدفوع في القارة.