سلسلة غارات إسرائيلية جنوب وشرق لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان وشرقه، اليوم الخميس، وصفتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأنها الأعنف في بعض المناطق الجنوبية منذ انتهاء عدوان الـ66 يوما.

وأفاد مراسلو الجزيرة بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مرتفعات بلدة بوداي في البقاع شرقي لبنان، كما استهدفت بلدة تول ومرتفعات منطقة إقليم التفاح ومنطقة وادي العزية بقضاء صور جنوبي البلاد.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان "نفذ العدو الإسرائيلي بعد ظهر اليوم عدوانا جويا واسعا هو الأعنف في بعض المناطق في العمق الجنوبي منذ انتهاء عدوان الـ66 يوما".

وأوضحت أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة تول على طريق مفرق حاروف الدوير، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي هدد بتدمير المبنى قبل ساعة، ونفذ غارة تحذيرية عليه بطائرة مسيّرة، ثم دمره بعد ذلك بغارة جوية.

لحظة قصف الاحتلال مبنى في قرية تول، جنوب لبنان. pic.twitter.com/xGktC0ZVCI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 22, 2025

وأشارت الوكالة إلى تسجيل حركة نزوح للمواطنين من المنطقة وسط أجواء من التوتر قبل الغارة وبعدها.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته أغارت على موقع عسكري يحتوي منصات صاروخية ووسائل قتالية لحزب الله اللبناني في منطقة البقاع.

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وتعليقا على هذه الغارات قال قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إن "العدو الإسرائيلي يصر على انتهاكاته المتواصلة ضد بلدنا وأهلنا ويواصل احتلال أجزاء من أرضنا".

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يسود وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، بعد المواجهة العسكرية التي بدأت بقصف متبادل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتطورت إلى حرب واسعة على لبنان في سبتمبر/أيلول 2024، أسفرت إجمالا عن أكثر من 4 آلاف قتيل و16 ألف جريح.