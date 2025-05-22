زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة جزيرتي كريت وسانتوريني باليونان

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرتي كريت وسانتوريني اليونانيتين فجر اليوم الخميس، وفق ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ووقع الزلزال في تمام الساعة 06:19 صباحا بالتوقيت المحلي (03:19 بتوقيت غرينتش)، على بُعد 82 كيلومترا شمال شرقي مدينة هيراكليون، عاصمة جزيرة كريت، وعلى عمق 68 كيلومترا.

من جهته، ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض في وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت 6.5 درجات، قبل أن يعدلها لاحقا إلى 6 درجات، ويحدد عمقه بـ77 كيلومترا.

ورغم قوة الزلزال، لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، في حين أعلنت فرق الإطفاء في كريت حالة التأهب القصوى، وأكدت إدارة الإطفاء عدم تلقي أي طلبات مساعدة حتى اللحظة.

وتشهد منطقة بحر إيجه، ولا سيما جزيرة سانتوريني، نشاطا زلزاليا ملحوظا، إذ تعرضت مطلع هذا العام لآلاف الهزات الأرضية، ما دفع بعض السكان إلى مغادرتها مؤقتا.

وتقع اليونان على عدة صدوع زلزالية نشطة في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، ما يجعلها من أكثر الدول الأوروبية عرضة للزلازل.

ويذكر أن آخر زلزال مميت في البلاد وقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020، حين ضرب زلزال بقوة 7 درجات جزيرة ساموس، وأدى إلى مقتل شخصين هناك وأكثر من 100 شخص في مدينة إزمير التركية.