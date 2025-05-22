روسيا تستهدف أنظمة باتريوت بأوكرانيا وكييف تهاجم بمئات المسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منظومة صواريخ "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك في جنوب شرقي أوكرانيا، في حين أعلنت كييف عن 144 اشتباكا مع القوات الروسية على خط الجبهة ومهاجمة أهداف روسية بمئات المسيرات الليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إن الضربة نفذت باستخدام منظومة الصواريخ الروسية "إسكندر-إم"، وأسفرت عن تدمير رادار متعدد المهام، وغرفة تحكم، ومنصتي إطلاق صواريخ.

كما أعلنت الوزارة أن الجيش الروسي سيطر على بلدة نوفايا بولتافكا في دونيتسك، وأشارت إلى إسقاط 485 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال يوم ونصف تقريبا منها 63 فوق منطقة موسكو.

وبحسب الوزارة، أسقطت القوات الروسية 35 مسيّرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه موسكو ليلة الخميس، في هجوم أدى إلى إغلاق مطارات رئيسية في العاصمة الروسية مؤقتا.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين في وقت سابق من صباح اليوم الخميس إن 23 طائرة أسقطت، مضيفا -على تلغرام- أن جهاز الطوارئ أرسل إلى مواقع تحطمها.

وتأتي هذه الهجمات بطائرات مسيّرة في وقت تبذل فيه جهود دبلوماسية أوروبية مكثفة، بدعم من الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار من قبل روسيا التي بدأت هجوما واسع النطاق على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

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ويرسل الجيش الأوكراني بانتظام مسيّرات باتجاه الأراضي الروسية ردا على الضربات الروسية التي تستهدف أراضيه يوميا منذ أكثر من 3 سنوات.

وليلة الخميس "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 105 مسيّرات أوكرانية"، 35 منها كانت تحلق باتجاه موسكو، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

وعقب ذلك، أعلنت وكالة الطيران المدني الروسية تعليقا مؤقتا للعمليات في المطارات الرئيسية في العاصمة، شيريميتييفو ودوموديدوفو وفنوكوفو، لتعلن لاحقا رفع القيود.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم استهداف ورشة لإصلاح الطائرات ومؤسسة للصناعات الدفاعية ومرافق البنية التحتية لمطارات عسكرية أوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 1370 جنديا و26 مركبة مدرعة خلال يوم واحد.

اشتباكات

في المقابل، أبلغ الجيش الأوكراني عن 144 اشتباكًا مع القوات الروسية على خط الجبهة وسجل أكثر من 400 ضربة جوية وصاروخية روسية خلال الليلة الماضية.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية شنت أكثر من 50 هجومًا نحو مدينة بوكروفسك في منطقة دونيتسك، كما نفذت هجمات من 4 محاور في شرق وجنوب شرقي خاركيف، بالإضافة إلى هجمات في منطقتي سومي وزاباروجيا.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تواصل شن هجمات على طول الجبهة الشرقية، حيث تتركز أعنف المعارك حول مدينة بوكروفسك.

وأضاف زيلينسكي أن الوحدات الأوكرانية لا تزال تعمل على الأراضي الروسية في منطقتي كورسك وبيلغورود للدفاع عن مدينتي سومي وخاركيف شمال شرقي أوكرانيا. ورفض الادعاءات الروسية بأن القوات الروسية استعادت السيطرة على المنطقة بالكامل.

كما أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب إلى نحو 977 ألفا و650 فردا، من بينهم 870 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وبحسب بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في صفحتها على "فيسبوك"، فقد دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10839 دبابة، منها 4 دبابات أمس الأربعاء، و22574 مركبة قتالية مدرعة، و28122 نظام مدفعية، و1388 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة الإطلاق، و1167 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 372 طائرة حربية، و336 مروحية، و36797 طائرة مسيرة، و3197 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و49268 من المركبات وخزانات الوقود، و3895 من وحدات المعدات الخاصة.

سياسيا، قال الكرملين اليوم الخميس، ردا على سؤال عن صفقة مزمعة لتبادل أسرى حرب مع أوكرانيا تتضمن إطلاق كل من البلدين سراح ألف أسير، إن العمل جار وإن الجانبين "يريدان استئناف عملية التبادل في أسرع وقت ممكن".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الكرملين ينتظر أن تسلم أوكرانيا قائمة الأسرى الخاصة بها.

وتم الاتفاق على عملية التبادل خلال مفاوضات عقدت بين الجانبين في إسطنبول الأسبوع الماضي، في أول محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ عام 2022.