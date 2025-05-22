تراجع عدد المهاجرين لبريطانيا إلى النصف في 2024

قال مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا اليوم الخميس إن عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة تراجع إلى النصف خلال عام 2024.

وأضاف المكتب في أحدث تقرير له بشأن الهجرة أن العدد تراجع إلى 431 ألفا من 860 ألفا في العام السابق حتى ديسمبر/كانون الأول 2023، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا في أعداد الأشخاص القادمين إلى المملكة بتأشيرات مرتبطة بالعمل والدراسة.

كذلك سجل التقرير زيادة في الهجرة إلى خارج المملكة المتحدة خلال الأشهر الـ12 حتى ديسمبر/كانون الأول 2024، خصوصا من أولئك الذين يحملون تأشيرات للعمل والدراسة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن سياسات جديدة للهجرة وتعهد باستعادة السيطرة على حدود البلاد.

وشملت الإجراءات خفض عدد العاملين في قطاع الرعاية القادمين من الخارج، ومضاعفة المدة التي يمكن للمهاجرين الحصول خلالها على حق التوطين، فضلا عن سلطات جديدة تتيح ترحيل المجرمين الأجانب.

وواجه ستارمر انتقادات حادة بسبب خطابه عن الهجرة، الذي وصف فيه المملكة المتحدة بأنها "جزيرة من الغرباء" إذا لم تُفرض قيود جديدة على المهاجرين.

وكانت الحكومة المحافظة السابقة بزعامة ريشي سوناك شددت الشروط على الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات للعمل والدراسة.

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وأمس توفيت امرأة وطفل غرقا أثناء محاولتهما عبور القنال الإنجليزي من فرنسا إلى بريطانيا، وهو ما يرفع إلى 14 عدد ضحايا محاولات العبور التي يقوم بها مهاجرون غير نظاميين عبر القنال منذ بداية العام الجاري.

ووفقا لأرقام الحكومة البريطانية، عبر أكثر من 12500 شخص القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة منذ بداية عام 2025.