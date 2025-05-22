السويد تحاكم مواطنا في قضية حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة

أعلنت النيابة العامة السويدية، اليوم الخميس، أنها ستوجه لائحة اتهام بحق مواطن سويدي مدان سابقا بالاشتباه بصلته باحتجاز الطيار الأردني معاذ الكساسبة في سوريا وإعدامه حرقا داخل قفص عام 2015.

وقالت النيابة في بيان، إنها تعتزم توجيه اتهامات للمواطن السويدي أسامة كريّم (32 عاما) يوم الثلاثاء المقبل بارتكاب "جرائم حرب وجرائم إرهابية خطِرة في سوريا".

وصدرت سابقا أحكام على أسامة كريّم لضلوعه في هجمات باريس عام 2015 وهجمات بروكسل عام 2016.

ووقع الطيار الأردني معاذ الكساسبة في أسر تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر/كانون الأول 2014 عندما سقطت طائرته شمالي سوريا، أثناء تنفيذه غارة على مواقع التنظيم ضمن حملة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ومشاركة الأردن.

وأعلن التنظيم في فبراير/شباط 2015 إعدام الكساسبة حرقا، وبثَّ تسجيلا مصورا لإحراقه.

وقد مني تنظيم الدولة -الذي سيطر عام 2014 على مناطق واسعة من سوريا والعراق- بهزيمة أولى في العراق عام 2017، ثم سوريا عام 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته الأساسية. إلا أن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات، وإن كانت محدودة، في البلدين خصوصا ضد القوى الأمنية، كما يتبنى التنظيم هجمات في دول أخرى.