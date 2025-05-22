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الإمارات تدين قتل موظفيْن بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن

A K-9 unit arrives at the Israeli Embassy in Washington, DC, on May 22, 2025, following a shooting that left two people dead in Washington.
حواجز أمنية أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن (الفرنسية)
22/5/2025

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة لإطلاق النار الذي أدى إلى مقتل موظفيْن بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن ليل الأربعاء.

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية اليوم الخميس، إنها تستنكر بشدة "هذه الأعمال الإجرامية".

كما أعربت عن "خالص تعازيها ومواساتها وتضامنها مع أهالي الضحايا وذويهم ومع الشعب الإسرائيلي جراء هذا الهجوم الآثم"، وفقا للبيان.

ووقع إطلاق النار قرب فعالية بالمتحف اليهودي في واشنطن، في حادث صنفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن "معاداة السامية".

وتعرض الموظفان، وهما رجل وامرأة، لإطلاق النار ولقيا حتفهما في منطقة قريبة من المتحف الذي كان يستضيف في ذلك الوقت حفل استقبال للدبلوماسيين الشباب.

وقالت شرطة العاصمة واشنطن إن مطلق النار يدعى إلياس رودريغيز (30 عاما) من مدينة شيكاغو، وأوضحت أن سجله يخلو من أي سوابق معروفة تجعله محل مراقبة من قبل أجهزة إنفاذ القانون.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن منفذ الهجوم هتف "الحرية لفلسطين"، وقال "فعلت ذلك لأجل غزة".

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المصدر : وكالات

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