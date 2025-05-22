سرايا القدس: أوقعنا جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى بخان يونس

أعلنت سرايا القدس -اليوم الخميس- أنها نفذت كمينا مركبا أوقع جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى في خان يونس، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنود في قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عبر تطبيق تليغرام، إن مقاتليها استدرجوا قوة هندسية إسرائيلية إلى كمين مركب داخل مبنى مفخخ بعبوات شديدة الانفجار شرقي خان يونس.

وأضافت أنه فور وصول النجدة استهدفها المقاتلون بقذيفة مضادة للدروع وأكدوا هبوط مروحية لإجلاء القتلى والجرحى.

في غضون ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة جندي جراء انفجار قنبلة يدوية خلال العمليات العسكرية في جنوب قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت قبيل ذلك بنقل جنود مصابين بواسطة مروحيات إلى خارج القطاع إثر "حدث أمني" جديد.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن موقع "أخبار أمن من الميدان" الإسرائيلي أن مروحية تقلّ جنودا مصابين هبطت في مستشفى سوروكا ببئر السبع.

هبوط طائرة إنقاذ لجيش الاحتلال بمستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وعلى متنها جنود جرحى من قطاع غزة. pic.twitter.com/yB5wVkpNqz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 22, 2025

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأربعاء مقتل جندي إثر تفجير استهدف قوة تابعة له في خان يونس جنوبي القطاع.

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وكان هذا ثاني جندي إسرائيلي يقتل في القطاع خلال 24 ساعة.

وتزايدت في الأيام الأخيرة عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في محاور عدة بقطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام عن عدة كمائن مركبة شملت استهداف قوات إسرائيلية في منازل أو استهداف آليات عسكرية.

ومساء أمس الأربعاء أعلنت سرايا القدس إطلاق رشقة صاروخية على مدينتي أسدود وعسقلان ومواقع عسكرية للاحتلال في منطقة غلاف غزة.