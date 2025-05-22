إصابة جنود إسرائيليين في عملية جديدة للمقاومة بغزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنود اليوم الخميس في قطاع غزة.

وقالت المصادر إنه تم إخلاء جنود مصابين بواسطة مروحيات إلى خارج القطاع إثر "حدث أمني" جديد.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن موقع "أخبار أمن من الميدان" الإسرائيلي أن مروحية تقل جنودا مصابين هبطت في مستشفى سوروكا ببئر السبع.

وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن إصابة جندي جراء انفجار قنبلة يدوية خلال العمليات العسكرية في جنوب قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأربعاء مقتل جندي إثر تفجير استهدف قوة تابعة له في خان يونس جنوبي القطاع.

وكان هذا ثاني جندي إسرائيلي يقتل في القطاع خلال 24 ساعة.

هبوط طائرة إنقاذ لجيش الاحتلال بمستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وعلى متنها جنود جرحى من قطاع غزة. pic.twitter.com/yB5wVkpNqz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 22, 2025

وتزايدت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في محاور عدة بقطاع غزة.

وكانت أغلب العمليات عبارة عن كمائن مركبة شملت استهداف قوات إسرائيلية في منازل أو استهداف آليات عسكرية.

ومساء أمس الأربعاء أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إطلاق رشقة صاروخية على مدينتي أسدود وعسقلان ومواقع عسكرية للاحتلال في منطقة غلاف غزة.