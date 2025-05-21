رامافوزا يواجه ترامب ويرد على مزاعم "الإبادة" بجنوب أفريقيا

شهد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، سجالا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، الذي فنّد اتهامات مضيفه لبريتوريا باضطهاد المواطنين البيض.

وعُقد اللقاء بعد أسبوع من اتهام ترامب حكومة جنوب أفريقيا بارتكاب "إبادة جماعية" ضد مواطنيها من أصول أوروبية.

وخلال المحادثة، التي حضرها مسؤولون من الجانبين، طلب الرئيس الأميركي من موظفيه عرض مقاطع فيديو تتعلّق بمزاعم الإبادة، كما سلّم رامافوزا وثائق تتعلق -فيما يبدو- بتلك الاتهامات.

وبدا رامافوزا هادئا وهو يرد على الاتهامات، وقال إن سياسة حكومته تتعارض تماما مع ما تحدث عنه ترامب.

وقال مخاطبا مضيفه "أنت شريك لجنوب أفريقيا وتثير المخاوف، وأنا أرغب في بحثها معك".

وردا على الادعاءات بأن السلطات في جنوب أفريقيا تصادر بشكل تعسفي أراضي المواطنين البيض، قال رامافوزا إن دستور البلاد يضمن ويحمي ملكية الأراضي كما يحمي جميع المواطنين.

كما قال إن ضحايا الجرائم التي تحدث في جنوب أفريقيا ليسوا من البيض فقط.

#ترمب يطلب من موظفيه عرض مقاطع فيديو تتعلق بمزاعم إبادة جماعية في جنوب إفريقيا خلال اجتماعه مع رئيسها رامافوزا#الأخبار pic.twitter.com/LCGeWVuz4m — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 21, 2025

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"البيض يهربون"

وأثناء السجال، قال الرئيس الأميركي إن الناس يهربون من جنوب أفريقيا من أجل الحفاظ على سلامتهم.

وأضاف ترامب أن هناك الآلاف من الفلاحين البيض من جنوب أفريقيا يرغبون في القدوم إلى الولايات المتحدة.

وتابع أن إيجاد حل لمسألة البيض هناك سيجعل العلاقة جيدة بين البلدين، وأن عدم حلها سيعني نهاية جنوب أفريقيا، وفق تعبيره.

وتطرق الرئيس الأميركي إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تتهمها فيه بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وقال إنه لا يتوقع من جنوب أفريقيا أي شيء بشأن هذه القضية.

وخلال اللقاء هاجم ترامب صحفيا أميركيا بقوله "عليك أن تخرج من هنا، فأنت عار على المهنة ولا تمتلك المؤهلات لأن تكون مراسلا".

وفي فبراير/شباط الماضي، وقّع الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا بوقف المساعدات المالية لجنوب أفريقيا وهاجم سياستها الخارجية.