لبيد: إسرائيل فقدت المظلة الأميركية وترامب ضاق ذرعا بنتنياهو

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الأربعاء، أن نفاد صبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلحق "ضررا كبيرا" بعلاقات إسرائيل الخارجية.

وقال لبيد "هناك أمور أكثر تعقيدا، العالم أجمع يُدرك أننا فقدنا المظلة الأميركية، وترامب ضاق ذرعا بنتنياهو".

وجاء في حديثه لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "نفاد صبر ترامب مع نتنياهو يسبب ضررا كبيرا لجميع علاقاتنا الخارجية".

وأشار إلى أن ما يحدث مع بريطانيا وفرنسا ودول أخرى هو "نتاج لهذا الضرر".

والاثنين، هددت بريطانيا وفرنسا وكندا بفرض عقوبات على إسرائيل إذا استمرت في حربها على قطاع غزة.

كما أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، إلغاء مفاوضات اتفاق تجارة حرة مستقبلي مع إسرائيل، واستدعاء سفيرتها في لندن لجلسة توبيخ، فضلا عن فرض عقوبات على عدد من المستوطنين.

ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية الضرر الذي لحق بالعلاقات بين تل أبيب وواشنطن بأنه "الانهيار الجليدي".

وأضاف "عندما ننظر اليوم إلى الشرق الأوسط، العالم مقتنع بأن أقرب دولة إلى الولايات المتحدة هي السعودية، لا إسرائيل".

موت الأطفال واحتلال غزة

وعن موقفه من مقتل المدنيين في غزة، لا سيما الأطفال، طالب لبيد حكومة نتنياهو بأن "تعرب عن حزنها لموت الأطفال" الفلسطينيين.

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وأردف "لم تكن الحكومة الإسرائيلية لتتعرض لأي ضرر لو قالت بصوت عالٍ: نأسف لموت كل طفل في غزة".

ورأى أن عدم تأسف حكومة نتنياهو لموت الأطفال بغزة "ليس مجرد خطأ في العلاقات الدولية، بل خطأ أخلاقي في القيم المتعلقة بنا ونوع الدولة التي نريد أن نكون عليها".

على صعيد متصل، عبر لبيد عن اعتقاده بـ"إمكانية" التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حماس، ووقف إطلاق النار في غزة، بـ"قرار واحد من الكابينت" المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.

وشدد على "معارضته احتلال قطاع غزة والبقاء فيه"، بذريعة أن "أموال ضرائب الطبقة المتوسطة المنهارة في البلاد ستُستخدم لتمويل أطفال غزة، والمدارس، والنظام الصحي، وتنظيف القمامة".

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية "سندمر حماس، إنها مهمة طويلة ستستغرق سنوات، ولكن أولا، نحتاج إلى التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن وإعادتهم إلى ديارهم".