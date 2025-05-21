قتلى بغارات على لبنان وإسرائيل تتحدث عن اغتيال قيادي بحزب الله

قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء إن "3 أشخاص استشهدوا" وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية على بلدات بالجنوب، في حين زعم جيش الاحتلال قتل قائد عسكري بحزب الله في هجوم بمسيّرة على منطقة ياطر جنوب لبنان.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية أن 3 غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدات عين بعال وياطر وعيترون جنوبي البلاد.

مراسل #صوت_كل_لبنان: الطيران المسير الاسرائيلي اغار مستهدفا دراجة نارية في بلدة عيترون وعلى الفور توجهت سيارات الاسعاف الى المكان المستهدفhttps://t.co/19JbSlIxji #عاجل pic.twitter.com/82vdzzWJXm — صوت كل لبنان vdlnews 93.3 (@sawtkellebnen) May 21, 2025

من جهتها، قالت منصات لبنانية إن الطيران الإسرائيلي المسّير أغار على دراجة نارية في بلدة عيترون لتتوجه إثر ذلك سيارات الإسعاف إلى المكان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أن غارة إسرائيلية صباح اليوم الأربعاء أسفرت عن مقتل مواطن، في حين ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارة وقعت على طريق "الحوش-عين بعال" قرب مدينة صور.

وقد تحدث الجيش الإسرائيلي اليوم في بيان عن قتل من وصفه بـ"قائد في وحدة الرضوان" التابعة لحزب الله، في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة ياطر جنوب لبنان.

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وتأتي هذه الغارات الأربعاء بعد سلسلة هجمات إسرائيلية هذا الأسبوع قالت تل أبيب إنها تستهدف عناصر من حزب الله، حيث أعلنت الثلاثاء "القضاء" على عنصر من الحزب في منطقة المنصوري.

كما قُتل شخص وأصيب 3 آخرون، الاثنين الماضي، في غارات على مناطق جنوبية عدة، وسط مزاعم الجيش الإسرائيلي استهدافه قوة الرضوان التابعة لحزب الله.

وتواصل إسرائيل تنفيذ هجمات شبه يومية على مناطق جنوب لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وتحتل حتى الآن 5 تلال لبنانية رئيسية كانت قد سيطرت عليها خلال العدوان الواسع الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتوسع في سبتمبر/أيلول 2024.