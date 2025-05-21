معلومات استخباراتية أميركية عن استعداد إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية

كشفت شبكة سي إن إن الإخبارية نقلا عن مسؤولين أميركيين عن حصول الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية. وحذر هؤلاء المسؤولين من أن ضرب إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية قد ينذر بصراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط.

وقال المسؤولون لشبكة سي إن إن إنه لم يتضح بعد ما إذا كان قادة إسرائيل قد اتخذوا قرارا نهائيا بشأن الضربة.

ونقلت الشبكة الأميركية عن مصدر مطلع قوله إن إسرائيل لا تملك القدرة على تدمير البرنامج النووي الإيراني من دون مساعدة أميركية.

كما أشار مسؤول أميركي رفيع لسي إن إن إلى أن واشنطن تكثف جهودها لجمع معلومات استخبارية للمساعدة إذا قرر قادة إسرائيل شن الهجوم.

وبحسب مسؤولين أميركيين يرجح أن يعتمد قرار إسرائيل بشن الضربة على رأيها في مفاوضات واشنطن مع طهران.

ورجح مصدر أميركي أن تضرب إسرائيل منشآت نووية إيرانية لإفشال الاتفاق إذا ظنت أن الرئيس دونالد ترامب سيقبل ما وصفه بصفقة سيئة.

وبهذا السياق نقلت سي إن إن عن مصدر إسرائيلي استعداد تل أبيب لتنفيذ عمل عسكري بمفردها إذا تفاوضت واشنطن على "صفقة سيئة" مع إيران.

ورغم تصريح مسؤولين أميركيين أن ضرب إسرائيل منشآت نووية إيرانية سيمثل قطيعة صارخة مع الرئيس ترامب إذا حدث، فإن سي إن إن نقلت عن مصدر أميركي أن واشنطن قد تساعد إسرائيل في حال حدوث ما أسماه استفزاز كبير من جانب طهران.

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وأشار مسؤولون أميركيون إلى وجود خلاف عميق داخل الحكومة الأميركية حول احتمالية اتخاذ إسرائيل قرارا بالضرب، ولفت مصدر أميركي إلى أنه من غير المرجح أن تساعد واشنطن إسرائيل في شن هجمات على مواقع نووية إيرانية حاليا رغم أن موقف إسرائيل كان ثابتا دوما بأن الخيار العسكري هو السبيل لوقف برنامج إيران النووي.

وفي أول تفاعل على هذه الأنباء نقلت وكالة رويترز أن عقود الخام الأميركي الآجلة ارتفعت بأكثر من دولارين بعد تقريرعن تجهيز إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية.