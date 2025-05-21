خارطة سيطرة الجيش في السودان

بعد إعلان الجيش سيطرته على ولاية الخرطوم بشكل كامل تغيرت خارطة السيطرة في المعارك على السودان حيث بات الجيش يسيطر بشكل كلي على 10 ولايات سودانية بشكل كامل وهي:

ولاية الخرطوم

ولاية الجزيرة وسط البلاد

ولاية سنار جنوب شرق البلاد

ولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد

ولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد

ولايات كسلا والقضارف والبحر الأحمر شرقي البلاد

ولايتا الشمالية ونهر النيل شمالي البلاد.

في المقابل، تسيطر قوات الدعم السريع على 4 ولايات بشكل كامل هي ولايات شرق وجنوب ووسط وغرب دارفور فضلا عن سيطرتها بنسبة 90% على ولاية شمال دارفور فيما يسيطر الجيش على مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور

في كردفان يسيطر الجيش على أجزاء واسعة من ولاية شمال كردفان من بينها حاضرة الولاية مدينة الأبيض ومدن أم روابة والرهد وشيكان وأم دم حاج أحمد، فيما تسيطر قوات الدعم السريع في شمال كردفان على مدن بارا والمزورب وأم سيالة وأم قرفة.

وفي غرب كردفان يسيطر الجيش على مدن بابنوسة والخوي وهجليج والميرام، بينما تسيطر قوات الدعم السريع في غرب كردفان على النهود والفولة والمجلد وأبو زبد.

في ولاية جنوب كردفان يسيطر الجيش على 90% من مدن الولاية مثل حاضرة الولاية كادوقلي والدلنج وأبو جبيهة وهيبان وكوقلي، فيما تسيطر قوات الدعم السريع على مدينة الدبيبات بجنوب كردفان.

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ووفقا لذلك، انتقلت المعارك إلى مدن ولايات دارفور وكردفان مع خلو ولايات شرق وشمال وجنوب ووسط البلاد من المواجهات العسكرية بين الجيش والدعم السريع.