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السجن 10 سنوات على رئيس وزراء الكونغو السابق بتهمة الاختلاس

Democratic Republic of Congo Prime Minister Matata Ponyo (C) is flanked UN secretary general Ban Ki-Moon (L) and World Bank President Jim Yong Kim (R) after a meeting in Kinshasa on May 22, 2013. Ban Ki-moon wraps up a visit to Mozambique and arrives in Kinshasa on a key leg of his Africa trip centred on restoring peace in eastern Democratic Republic of Congo where a flareup in fighting over the past days has left 19 dead. AFP PHOTO / JUNIOR D.KANNAH
رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية السابق ماتاتا بونيو أثناء استقباله الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون (الفرنسية)
21/5/2025

أصدرت المحكمة الدستورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم أمس حكمًا بالأشغال الشاقة 10 سنوات على رئيس الوزراء السابق أوغستين ماتاتا بونيو بعد إدانته باختلاس أموال عامة.

ويأتي هذا الحكم على خلفية تحقيقات بشأن اختلاس مبلغ 247 مليون دولار مخصصة لمشروع إنشاء حديقة زراعية صناعية في منطقة بوكانغا-لونزو.

كما تم توجيه التهم إلى ديوقراطاس موتومبو، محافظ البنك المركزي السابق، وغروبلر كريستو، رجل أعمال جنوب أفريقي، حيث صدر بحقهما حكم بالسجن 5 سنوات لكل منهما، بالإضافة إلى طرد الأخير من البلاد بعد تنفيذ الحكم.

يُذكر أن ماتاتا بونيو شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2012 و2016 في عهد الرئيس السابق جوزيف كابيلا، وهو يشغل حاليًا منصب نائب في البرلمان ورئيس الحزب المعارض "القيادة والحكم من أجل التنمية".

من جانبه، وصف محامي ماتاتا الحكم بأنه قرار سياسي يهدف إلى استهداف موكله، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية باتت تبدو كأداة في يد السلطة السياسية، في حين لم تصدر بعد ردود فعل رسمية من جانب ماتاتا بونيو نفسه.

تأتي هذه الإدانة في إطار التحركات القضائية المتزايدة في الكونغو الديمقراطية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وذلك في ظل تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تواجه البلاد.

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المصدر : الصحافة الأجنبية

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