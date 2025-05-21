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أولمرت: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة والضفة

epa12050663 Former Israeli prime minister Ehud Olmert stand with Families of Israeli hostages held by Hamas in Gaza and their supporters at Dizengoff Square in Tel Aviv, Israel, 24 April 2025, as a two-minute sirens sound across the country to mark Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Day. According to Israeli authorities, 59 Israeli hostages are still held captive by Hamas in the Gaza Strip. Israel marks Holocaust Memorial Day in memory of the six million Jews who were killed in the Holocaust by the German Nazis during World War II. EPA-EFE/ABIR SULTAN
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت (الأوروبية)
21/5/2025

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي لا يرتكب جرائم حرب في قطاع غزة فقط، بل أيضا في الضفة الغربية المحتلة وبوتيرة يومية.

وفي مقابلة مع هيئة البث الرسمية، ندد أولمرت بتصريحات وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا سابقا إلى حرق قرية حوارة شمالي الضفة.

وقال أومرت "مَن يدعو إلى حرق القرى (الفلسطينية)، يطلق دعوة للإبادة الجماعية".

وأضاف "جرائم الحرب لا تُرتكب في غزة فقط. بل يتم ارتكاب جرائم حرب يوميا في الضفة الغربية على يد إسرائيليين، دون أن تمنعهم الشرطة أو الجيش، أو أنهم يغضون الطرف عنها".

أولمرت الذي ترأس الحكومة الإسرائيلية بين عامي 2006 و2009، قال إن الحرب على غزة سياسية و"بلا هدف، ولن تعيد أي أسير، وستؤدي إلى فقدان أرواح جنود".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الحرب أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.

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المصدر : وكالة الأناضول

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