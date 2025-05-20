منتدى في غينيا يناقش مستقبل الصحافة

انطلقت الاثنين في كوناكري عاصمة غينيا، أعمال المنتدى الوطني المخصّص لمناقشة مستقبل الصحافة في البلاد، ومعرفة التحديات التي تواجه الإعلاميين، والعلاقة بين الدولة والمؤسسات العاملة في المجال.

المنتدى الذي تنظمه الهيئة العليا للاتصال، ويستمر 3 أيام، حضر افتتاحه رئيس المجلس الوطني الانتقالي الجنرال مامادي دومبويا، ورئيس الوزراء باه أوري، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

ويشارك في المنتدى ضيوف من عدة دول أفريقية، بينهم خبراء ومختصون في المجال الإعلامي من المغرب، والسنغال، وغامبيا، ومالي، وكوت ديفوار.

وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس الهيئة العليا للاتصال ياسين ديالو "إن هذا المنتدى يشكّل منبرا لمناقشة التحديات المرتبطة بممارسة مهنة الصحافة، والتي باتت للأسف مخترقة من قبل من يسعون للربح، ويتّصفون بعدم النزاهة… تقع على عاتقنا مسؤولية تطهير القطاع، واستعادة الاحترام والمصداقية".

التضييق على الصحفيين

وفي كلمته أمام رئيس المجلس الانتقالي، طالب رئيس الهيئة العليا للاتصال من القضاء الغيني مواصلة التحقيق في اختفاء الصحفي الحبيب مروان كمرا رئيس تحرير صحيفة "ريفلاتير" الذي قالت مؤسسته إن قوّات من الدرك أخذته بالقوة في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2024.

ويأتي هذا المنتدى في وقت تواجه فيه الصحافة الغينية تحديات جسيمة، حيث سحبت السلطات قبل عام تراخيص 3 مؤسسات إعلامية، وهي "فيم"، و"إسباس"، و"ديجوما".

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كما حظرت الحكومة، ذات القيادة العسكرية 4 إذاعات، وقناة تلفزيونية تحظى بمتابعة واسعة، بحسب بيان صادر عن وزارة الإعلام في 22 مايو/أيار 2024.

ويأمل مراقبون من النقابة الوطنية للصحافة، أن تعمل السلطات الانتقالية على إعادة منح التراخيص للمؤسسات الإعلامية، خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات في نهاية العام الجاري، يفترض أن تنظّم في مناخ من الحريات الفردية والجماعية.