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إسرائيل أحرقت النازحين نياما في مجزرة حي الدرج

Palestinian youths site next to burnt sacks of grain as they check the damage after an Israeli airstrike hit the Mussa bin Nusseir UNRWA school, serving as a shelter for people who left their homes in the besieged Palestinian territory, in Gaza City's Daraj district on May 20, 2025.
حي الدرج استفاق على فاجعة جديدة بعدما استهدفت طائرات الاحتلال مدرسة "موسى بن نصير" التابعة للأونروا (الفرنسية)
20/5/2025-|آخر تحديث: 14:45 (توقيت مكة)

استفاق سكان حي الدرج المكتظ في غزة، صباح اليوم الثلاثاء، على وقع فاجعة جديدة، بعدما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "موسى بن نصير" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي كانت تأوي مئات النازحين الهاربين من القصف المستمر في مناطق أخرى من القطاع المحاصر.

A Palestinian girl looks for salvageable items amid the debris after an Israeli airstrike hit the Mussa bin Nusseir UNRWA school, serving as a shelter for people who left their homes in the besieged Palestinian territory, in Gaza City's Daraj district on May 20, 2025.
وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 44 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، في الغارة على المدرسة (الفرنسية)

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية ووكالة الدفاع المدني بأن الغارة الإسرائيلية المباشرة على المدرسة أودت بحياة 44 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب عشرات الجرحى، بعضهم في حالة حرجة.

Mourners react next to the bodies of Palestinians killed in Israeli strikes, during the funeral at Al-Ahli Arab Baptist hospital, in Gaza City, May 20, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas TPX IMAGES OF THE DAY
مستشفى الأهلي العربي استقبل جثامين الشهداء والمصابين وسط مشاهد وداع موجعة (رويترز)

وفي مشهد يعكس عمق الكارثة، وقفت امرأة فلسطينية وسط حطام محترق داخل أحد الفصول الدراسية، بعد أن التهمت النيران المكان الذي كان يؤويها وأبناءها.

A Palestinian woman stands amid burnt items inside a classroom after an Israeli airstrike hit the Mussa bin Nusseir UNRWA school, serving as a shelter for people who left their homes in the besieged Palestinian territory, in Gaza City's Daraj district on May 20, 2025.
امرأة فلسطينية وقفت وسط حطام محترق داخل فصل دراسي تحوّل إلى رماد (الفرنسية)

وفي الخارج، شوهد أطفال يبحثون بين الركام عمّا تبقى من أشيائهم الصغيرة، في محاولة بائسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الذكريات والملاذ المؤقت.

Palestinian youths look for salvageable items amid the debris after an Israeli airstrike hit the Mussa bin Nusseir UNRWA school, serving as a shelter for people who left their homes in the besieged Palestinian territory, in Gaza City's Daraj district on May 20, 2025.
أطفال نازحون فتشوا بين الأنقاض على ما تبقى لهم من أشياء صغيرة (الفرنسية)

وفي مستشفى الأهلي العربي، المعروف باسم "مستشفى المعمداني"، توالت مشاهد مؤلمة لنساء فلسطينيات يودعن أحباءهن وسط نحيب وعويل.

Palestinian women bid farewell to loved ones at Gaza City's Al-Ahli Arab hospital, also known as the Baptist hospital, following an Israeli airstrike that hit an UNRWA school, serving as a shelter for people who left their homes in the besieged Palestinian territory, on May 20, 2025.
نساء فلسطينيات ودّعن أحباءهن في ممرات المستشفى تحت وقع الصدمة (الفرنسية)

وفي مشهد آخر، احتشد المشيعون في جنازات جماعية، حاملين جثامين أقاربهم الذين قضوا تحت الأنقاض، في وقت كان فيه آخرون يتعرفون على جثث أحبائهم التي شُوهت بفعل القصف العنيف.

Palestinian mourners walk in the funeral procession of relatives killed in an Israeli airstrike that hit an UNRWA school, serving as a shelter for people who left their homes in the besieged Palestinian territory, on the grounds of Gaza City's Al-Ahli Arab hospital, also known as the Baptist hospital, on May 20, 2025.
المشيّعون الفلسطينيون ساروا في جنازات جماعية بين الأزقة حاملين جثث أقاربهم (الفرنسية)

وفي زوايا المدرسة المنكوبة، لم يبق سوى الرماد والغبار، وامرأة تكنس بحثا عن بقايا أمان، في مشهد يلخص حكاية شعب يُقصف حتى داخل ملاذه الأخير.

A Palestinian woman sweeps the floor inside a classroom after an Israeli airstrike hit the Mussa bin Nusseir UNRWA school, serving as a shelter for people who left their homes in the besieged Palestinian territory, in Gaza City's Daraj district on May 20, 2025.
المدرسة المنكوبة تحولت إلى رماد وغبار بعدما كانت ملاذا للنازحين (الفرنسية)

واستهداف المدارس ومراكز الإيواء ليس جديدا في سجل العدوان الإسرائيلي على غزة، فقد وثّقت تقارير حقوقية وأممية عدة هجمات مماثلة منذ بدء الحرب، وسط تنديدات واسعة من منظمات دولية اعتبرت أن قصف الملاجئ يمثل "جريمة حرب" وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

Palestinian children look for salvageable items amid the debris after an Israeli airstrike hit the Mussa bin Nusseir UNRWA school, serving as a shelter for people who left their homes in the besieged Palestinian territory, in Gaza City's Daraj district on May 20, 2025.
التقارير الحقوقية وثّقت استهداف المدارس كملاجئ، معتبرة ذلك جريمة حرب (الفرنسية)

ومع دخول الحرب شهرها الـ18، لم يعد في غزة مكان آمن، إذ دُمرت البنية التحتية الصحية والتعليمية بشكل شبه كامل، وتضاعفت معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت الحصار والقصف، وسط عجز المجتمع الدولي عن وقف نزيف الدم المتواصل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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