لا نهاية للموت.. حصيلة ثقيلة منذ استئناف العدوان على غزة

في حصيلة جديدة تعكس فداحة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين خلال 64 يوما متواصلة من القصف والتدمير، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 3340 فلسطينيا وإصابة 9357 آخرين في قطاع غزة، منذ استئناف الجيش الإسرائيلي عدوانه على القطاع في 18 مارس/آذار الماضي.

وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت خلال هذه الفترة مدارس تؤوي نازحين، ومراكز إيواء تابعة لوكالة "الأونروا"، إلى جانب أحياء سكنية مكتظة، مما أدى إلى وقوع مجازر مروعة، خاصة في مناطق الوسطى ومدينة غزة.

وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة، ارتفع العدد الإجمالي للشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 53 ألفا و475 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى 121 ألفا و398 جريحا.

كما أشارت الوزارة إلى وجود أكثر من 10 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين، يُعتقد أن عددا كبيرا منهم استشهدوا ودفنوا تحت أنقاض المباني المدمرة، فيما لا يزال مصير آخرين مجهولًا في ظل انقطاع الاتصال وصعوبة الوصول إلى العديد من المناطق المنكوبة.

وفي ظل شحّ الإمكانات، تواصل فرق الدفاع المدني وطواقم الإسعاف العمل في ظروف شديدة الخطورة، وسط انهيار المنظومة الصحية في معظم أنحاء القطاع، وخروج أكثر من 80% من المستشفيات عن الخدمة، وفق بيانات وزارة الصحة.

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وتُحذر منظمات دولية من أن القطاع يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، في ظل تواصل الحصار، ومنع إدخال الإمدادات الطبية والغذائية الكافية، واستمرار استهداف المدنيين في أماكن نزوحهم.