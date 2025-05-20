عشرات الشهداء بغزة والاحتلال ينفذ "خطة ممنهجة" لتدمير القطاع الصحي

أفادت مصادر طبية باستشهاد 67 فلسطينيا منذ فجر اليوم الثلاثاء في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استهدف مواقع نازحين وطال عددا من المراكز الصحية في "خطة ممنهجة لتدمير القطاع الصحي"، وفقا لمدير المستشفيات المدنية بغزة مروان الهمص.

وأفاد مراسل الجزيرة في غزة بسقوط 12 شهيدا في قصف للطائرات الحربية لمدرسة موسى بن نصير التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

كما أفاد المراسل بارتفاع عدد الشهداء إلى 15 إثر قصف إسرائيلي استهدف محطة راضي للبترول المكتظة بالنازحين غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وارتفع عدد الشهداء إلى 13 إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو سمرة في شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأفاد المراسل بسقوط 9 شهداء بينهم نساء وأطفال من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة المقيد في معسكر جباليا شمالي القطاع.

واستشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي على شارع السكة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية منطقة المنارة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في غضون ذلك، تمكنت طواقم الدفاع المدني في شمال قطاع غزة من إخماد حريق اندلع في مولدات الكهرباء داخل المستشفى الإندونيسي، عقب استهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وكانت قوات الاحتلال قد حرمت فرق الدفاع المدني من الوصول إلى المستشفى الإندونيسي، بعد قصف استهدف منطقة المولدات وأدى إلى اشتعال النيران فيها لساعات، وسط حالة من الذعر بين المرضى والأطقم الطبية.

بدوره، قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بقطاع غزة مروان الهمص إن الاحتلال يعمل وفق خطة ممنهجة لتدمير القطاع الصحي. وأضاف، في حديثه للجزيرة، أن استمرار حملة جيش الاحتلال على المنظومة الصحية يهدد حياة سكان القطاع.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية أمس مخزن الأدوية الرئيسي في مستشفى ناصر. وقالت وزارة الصحة في غزة إن القصف تسبب في حرق كميات كبيرة من الأدوية القليلة المتبقية في المخزن.

وشنت قوات الاحتلال غارات على مستشفى غزة الأوروبي شرقي مدينة خان يونس.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تدمير أو تضرر 92% من منازل غزة، في وقت تواجه فيه العائلات "دمارا لا يصدق" جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأكدت الوكالة أن عددا لا يحصى من أهالي القطاع نزحوا عدة مرات في ظروف نقص في المأوى.

وحسب أحدث بيانات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في الثامن من مايو/أيار الجاري، فإن 38 مستشفى و81 مركزا صحيا و164 مؤسسة صحية تعرضت للتدمير أو الحرق أو الإخراج عن الخدمة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية.

وتواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.