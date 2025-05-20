77 شهيدا بغزة وأنباء عن انهيار مبنى على قوة إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع "حدث أمني" جديد في قطاع غزة، وسط تصاعد عمليات المقاومة، في حين ارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة أسفرت عن نحو 80 شهيدا منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت المصادر نفسها إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت حظرا على نشر معلومات الحدث الأمني.

وأضافت أن مبنى انهار على قوة إسرائيلية، مما أسفر عن إصابة جنديين بجراح خطيرة وثالث بجراح متوسطة.

وأفادت الأنباء بأن جنديا ربما فُقد داخل المبنى المنهار، وأن فرق الإنقاذ تعمل تحت غطاء ناري ضخم.

وتأتي هذه الأنباء عن تعرّض الجيش الإسرائيلي لخسائر محتملة في وقت أعلنت فيه سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن عملية استهدفت قوات الاحتلال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت السرايا عبر تطبيق تليغرام إن مقاتليها استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي" مضادة للدروع في منطقة خزاعة.

وأضافت أن المقاتلين أكدوا اشتعال النيران في الدبابة التي كانت متوغلة بالمنطقة.

وتواترت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة في رفح وخان يونس بالمناطق الشرقية لمدينة غزة، وكذلك في بيت حانون وبيت لاهيا شمالي القطاع، مما أسفر عن مقتل وجرح العديد من الجنود الإسرائيليين.

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وتتزايد عمليات المقاومة الفلسطينية على الرغم من ضراوة القصف ونشر جيش الاحتلال قوات إضافية في القطاع.

فلسطينيون يشيعون جثامين عدد من الشهداء في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد استهداف محطة تعبئة للوقود بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/COf7ULaK3T — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 20, 2025

مجازر مستمرة

وفي تطورات العدوان، أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 77 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقالت الوزارة إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 87 شهيدا و290 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومن بين شهداء اليوم 4 استشهدوا إثر قصف مدرسة خليفة التي تؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن القصف تسبب أيضا في إصابة عشرات، معظمهم من الأطفال والنساء.

وغير بعيد عن بيت لاهيا، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين -بينهم نساء وأطفال- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة المقيد بمخيم جباليا.

كما استشهد 13 فلسطينيا في قصف نفذته مقاتلات إسرائيلية على مدرسة موسى بن نصير التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرقي مدينة غزة فجر اليوم.

وكان 15 فلسطينيا -بينهم نساء وأطفال- استشهدوا وأصيب آخرون جراء غارات استهدفت محطة وقود غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة كانت مكتظة بالنازحين.

وفي وسط القطاع أيضا، استشهد شخصان في غارة استهدفت فلسطينيين غرب دير البلح.

وجاءت الغارة بعد ساعات من استشهاد 13 فلسطينيا إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا بدير البلح.

وفي جنوب القطاع شنت طائرات إسرائيلية غارات على مدينة خان يونس.

وكانت إسرائيل استأنفت العدوان على غزة في 18 مارس/آذار الماضي بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار، وأسفرت هجماتها منذ ذلك الحين عن أكثر من 3400 شهيد و9600 مصاب، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة.