افتتاح منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الخامسة

افتتح في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الخامسة تحت شعار "الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي".

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن منتدى قطر الاقتصادي ينعقد هذا العام وسط تحولات سياسية واقتصادية كبرى، مما يؤكد الحاجة الملحة لمنصات الحوار التي تجمع بين أصحاب القرار لصياغة موقف جماعي للتحديات.

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن قطر تريد أن تظل دائما شريكا موثوقا فيه، سواء في الطاقة أو الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الاقتصاد القطري سجل نموا حقيقيا بنسبة 2.4% العام الماضي.

ونوه إلى أن الدوحة تسعى لترسيخ دورها في بناء اقتصاد عالمي أكثر توازنا و"نريد لدولة قطر أن تكون منطقة تتلاقح فيها الأفكار وتتقاطع فيها المصالح".

وكشف عن إطلاق الحزمة الأولى من مجموعة الحوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى مشروع جديد يطمح للعالمية خلال هذا العام.

كما قال إن الأولوية يجب أن تكون لمنح الشعوب الخارجة من الصراعات المجال لبناء فرصة أفضل.

وعن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن القصف الإسرائيلي يقوض فرص السلام، وإن قطر تواصل جهودها مع الولايات المتحدة ومصر لوقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى.