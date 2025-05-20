أخبار

عاجل | ترامب: الحرب في أوكرانيا ليست حربي وأنا فقط أحاول المساعدة

20/5/2025-|آخر تحديث: 01:04 (توقيت مكة)

الرئيس الأميركي دونالد ترامب:

  • الحرب في أوكرانيا ليست حربي وأنا فقط أحاول المساعدة
  • رأيت مشاهد في حرب أوكرانيا لم أشاهد مثلها من قبل ولذلك سنرى إن كان بالإمكان إيجاد حل
  •  يجب علينا أن نجد حلا للحرب في أوكرانيا
  • أعتقد أن بوتين يريد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا
  • زيلينسكي رجل قوي وصعب المراس لكنني أعتقد أنه يريد وقف الحرب
  • لدي حدود فيما يتعلق باستمرار الحرب في أوكرانيا لكن لا أريد الإفصاح عنها لأن ذلك سيعقد المفاوضات
  • هناك فرصة جيدة بأننا نستطيع إنهاء الحرب في أوكرانيا
  • أشعر بحزن شديد لإصابة بايدن بالسرطان

 

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

إعلان