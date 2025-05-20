عاجل | ترامب: الحرب في أوكرانيا ليست حربي وأنا فقط أحاول المساعدة
20/5/2025-|آخر تحديث: 01:04 (توقيت مكة)
الرئيس الأميركي دونالد ترامب:
- الحرب في أوكرانيا ليست حربي وأنا فقط أحاول المساعدة
- رأيت مشاهد في حرب أوكرانيا لم أشاهد مثلها من قبل ولذلك سنرى إن كان بالإمكان إيجاد حل
- يجب علينا أن نجد حلا للحرب في أوكرانيا
- أعتقد أن بوتين يريد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا
- زيلينسكي رجل قوي وصعب المراس لكنني أعتقد أنه يريد وقف الحرب
- لدي حدود فيما يتعلق باستمرار الحرب في أوكرانيا لكن لا أريد الإفصاح عنها لأن ذلك سيعقد المفاوضات
- هناك فرصة جيدة بأننا نستطيع إنهاء الحرب في أوكرانيا
- أشعر بحزن شديد لإصابة بايدن بالسرطان
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة