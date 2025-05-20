الاحتلال يواصل الاقتحامات والاعتقالات بالضفة والمستوطنون يخربون المزارع

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء حملات الاقتحامات والاعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. كما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على مزارع الفلسطينيين هناك.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 3 شبان شرق طولكرم. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد بلال أبو العون ورائد عمار بركات بعد دهم وتفتيش منزليهما في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وحسب مصادر وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سعد عثمان بسيس عقب دهم منزله في ضاحية اكتابا، وهو معتقل سابق.

ومساء أمس الاثنين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة فرعون جنوب طولكرم، وجابت أحياء البلدة وسط إطلاق للرصاص الحي، وأوقفت المركبات وفتشتها، واستولت على مفاتيح عدد منها، واعتقلت الشاب علاء الدين أبو قمر من مخيم الفارعة أثناء زيارته منزل جده في البلدة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال قامت بتخريب صورة مضيئة للمعتقل رشيد عمر أقيمت أمام منزله في الحي الشرقي من البلدة.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله وأغلقت مداخلها، كما اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية في الضفة الغربية.

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وفي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم صيب طفلان بالرصاص الحي مساء أمس الاثنين خلال اقتحام قوات الاحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت عند دوار البالوع وأطلقت الرصاص الحي، مما أدّى إلى إصابة طفلين، أحدهما أصيب في بطنه والآخر في يده، نقلا على إثرها إلى المستشفى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس طفلا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزل المواطن مراد محمد طقاطقة، واعتقلت نجله ثائر (17 عاما) بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرح.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال تمركزوا وسط القرية، وأجبروا أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت.

كما اقتحمت قوات الاحتلال أمس بلدة عزون شرق قلقيلية، وقرية أم التوت وتلفيت شرق وجنوب شرق مدينة جنين دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

اعتداءات المستوطنين

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن مستوطنين أحرقوا أشجارا مثمرة ومحاصيل زراعية شرق مدينة الخليل.

ونقلت عن رئيس المجلس المحلي لقرية بيرين فريد برقان قوله "إن مستعمرين مسلحين من البؤرة الاستعمارية أدورين أحرقوا أشجار كرمة ولوزيات وزيتون وحمضيات في خلة الفرن".

وأضاف أن النيران امتدت إلى مساحات واسعة تزيد عن 70 دونما مزروعة بالشعير والبرسيم وغيرها.

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون 341 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال أبريل/نيسان الماضي.

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وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 969 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.