الجيش الإسرائيلي يتحدث عن اغتيال قائد ميداني في حزب الله

قال الجيش الإسرائيلي إنه اغتال -الثلاثاء- قائدا ميدانيا في حزب الله بمنطقة صور في جنوب لبنان، في حين أكدت وزارة الصحة اللبنانية وقوع إصابات متفاوتة الخطورة.

وأضاف الجيش -في بيان له- أن طائرة تابعت له استهدفت قائد منطقة المنصوري في حزب الله، دون أن يحدد اسم الشخص المستهدف بالعملية.

وتابع أن القائد الميداني خطّط خلال الحرب الأخيرة لهجمات على إسرائيل، وكان مسؤولا عن محاولات إعادة بناء قوة حزب الله في المنصوري، وسهّل نقل الأسلحة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 9 أشخاص أصيبوا الثلاثاء في غارة إسرائيلية على طريق المنصوري بقضاء صور.

وقالت الوزارة إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في المنطقة، مشيرة إلى أن بين الجرحى طفلين، وأن 3 من المصابين حالتهم حرجة.

حالة من الهلع بين تلامذة نتيجة استهداف إسرائيلي لدراجة نارية بالقرب من مدرستهم على طريق المنصوري بقضاء صور جنوبي لبنان pic.twitter.com/YvdpIhNbre — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 20, 2025

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت الاثنين غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل شخص وجرح آخرين، وتحدث الجيش الإسرائيلي عن اغتيال عنصر في قوة الرضوان التابعة لحزب الله.

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ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نفذت إسرائيل مئات الغارات على لبنان، مما أسفر عن مقتل 201 وإصابة 500 آخرين.

وخرق الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 3 آلاف مرة، ولا تزال قواته تحتل بعض النقاط في الجنوب اللبناني على الرغم من مطالبة لبنان ودول عدة بانسحاب تلك القوات.