إسرائيل تكثف غاراتها وترتكب مجازر جديدة بمدينة غزة ووسط القطاع

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته منذ ساعات الفجر الأولى لليوم الثلاثاء خاصة على مدينة غزة ووسط القطاع، وارتكب مجازر جديدة حيث أفادت مصادر طبية للجزيرة بسقوط 43 شهيدا منذ فجر اليوم من بين 128 شهيدا سقطوا منذ فجر أمس الاثنين جراء الغارات والقصف الإسرائيلي.

وأفاد مراسل الجزيرة في غزة بسقوط 12 شهيدا في قصف للطائرات الحربية الإسرائيلية على مدرسة موسى بن نصير التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة فجر اليوم.

كما أفاد المراسل باستشهاد 15 شخصا بينهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف محطة راضي للبترول غرب مخيم النصيرات وسط القطاع فجر اليوم أيضا.

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد الشهداء إلى 13 إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو سمرة شرق المدينة.

وأشار المراسل إلى أن طائرات الاحتلال الحربية شنت فجر اليوم 10 غارات على حي التفاح شرقي مدينة غزة وشرق جباليا البلد شمال القطاع.

كما أفاد مراسل الجزيرة بوقوع مصابين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات.

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وفي شمالي القطاع حصلت الجزيرة على صور خاصة تظهر عمليات القصف التي تنفذها طائرات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القنابل الثقيلة في بلدة بيت لاهيا.

وتشهد المنطقة منذ 7 أيام عمليات قصف ونسف وتدمير للأحياء السكنية مما أجبر الأهالي على النزوح من أماكنهم في ظل ظروف مأساوية.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد قالت إن الاحتلال يكثف من حملته الممنهجة لاستهداف المستشفيات الفلسطينية في القطاع وإخراجها عن الخدمة.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية مستشفى غزة الأوروبي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة..

في غضون ذلك، تمكنت طواقم الدفاع المدني في شمال قطاع غزة من إخماد حريق اندلع في مولدات الكهرباء داخل المستشفى، عقب استهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال قد حرمت فرق الدفاع المدني من الوصول إلى المستشفى الإندونيسي، بعد قصف استهدف منطقة المولدات وأدى إلى اشتعال النيران بها لساعات، وسط حالة من الذعر بين المرضى والأطقم الطبية.

في هذه الاثناء استهدفت الغارات الإسرائيلية مخزن الأدوية الرئيسي في مستشفى ناصر. وقالت وزارة الصحة في غزة إن القصف تسبب في حرق كميات كبيرة من الأدوية القليلة المتبقية في المخزن.

تدمير المنازل والمستشفيات

من جانب آخر، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تدمير أو تضرر 92% من منازل غزة، في وقت تواجه فيه العائلات "دمارا لا يصدق" جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأكدت الوكالة أن عددا لا يحصى من أهالي القطاع نزحوا عدة مرات في ظروف نقص في المأوى.

وحسب أحدث بيانات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في الثامن من مايو/أيار الجاري، فإن 38 مستشفى و81 مركزا صحيا و164 مؤسسة صحية تعرضت للتدمير أو الحرق أو الإخراج عن الخدمة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية.

وتواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

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وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.