هجوم إسرائيلي يستهدف سفينة أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة

أفادت مراسلة الجزيرة، نقلا عن مسؤولين، بأن إحدى سفن أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة تعرضت الليلة الماضية لهجوم إسرائيلي بالطائرات المسيّرة قرب مالطا، مما أدى إلى اندلاع حريق فيها.

وقالت المراسلة مينة حربلو إن السفينة "الضّمير" كانت قادمة من تونس وعلى متنها 30 ناشطا دوليا في مجال حقوق الإنسان، وتم استهدفها في المياه الدولية بالقرب من سواحل مالطا.

ونقلت عن متحدث باسم أسطول الحرية أنه بينما كانت السفينة ترسو في المياه الدولية على بعد عشرات الأميال من مالطا، جرى استهدافها بطائرتين مسيّرتين ضربت إحداهما جهاز توليد الكهرباء مما أدى لاحتراق مقدمة السفينة وإصابتها بأضرار في هيكلها.

وقالت المراسلة إن المنظمين أفادوا بعدم وقوع ضحايا، وأن الناشطين في أمان.

ونشر أسطول الحرية مقطعا عبر منصات التواصل الاجتماعي مصورا يظهر حريقا على متن السفينة.

من جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن تحالف أسطول الحرية المتجه إلى غزة أن سفينة الأسطول التي تعرضت لهجوم تغرق الآن.

هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة يتسبب في اشتعال النيران في سفينة أسطول الحرية لكسر حصار #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/7KnDI00Rgt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 2, 2025

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تفاصيل إضافية

وأوضحت مراسلة الجزيرة مينة حربلو -نقلا عن منظمي الرحلة- أن السفينة أرسلت إشارة استغاثة، ولم تستجب لها سوى السلطات في جنوب قبرص بإرسال سفينة للنجدة والمساعدة.

وقالت المراسلة إنه من المفروض أن ينضم ناشطون من مالطا إلى الناشطين المتواجدين على متن السفينة.

وأضافت إنه كان يفترض أن تنقل السفينة المستهدفة أطنانا من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

كما قالت مراسلة الجزيرة إن السفينة اضطرت لترسو في المياه الدولية لأسباب تقنية يتعلق بعضها بالتأمين، مشيرة إلى أن قصفها وقع بينما كانت متواجدة في المياه الدولية.

وأوضحت أن الناشطين يعتزمون الاحتجاج على حكومة مالطا لعدم استجابتها لنداءات الاستغاثة ولعدم السماح للسفينة بالرسو من أجل نقل المتضامنين.

والعام الماضي، خطط تحالف أسطول الحرية لإطلاق سفن محملة بالمساعدات لغزة من دول بينها تركيا وليبيا.

يذكر أن إسرائيل هددت مرارا باستخدام القوة لاعتراض أي سفن تحاول الوصول إلى غزة، وسبق أن هاجمت في 2010 السفينة مرمرة ضمن أسطول الحرية في سواحل فلسطين مما أسفر وقتها عن مقتل استشهاد 10 مواطنين أتراك واعتقال الناشطين الآخرين على متن السفينة.