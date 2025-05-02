موفد خاص
أخبار|فيتنام

مسلمو فيتنام.. أقلية جذورها تاريخية وشعارها التسامح

الأذان في مسجد المسلمسن بفيتنام
طابع معماري يقرب إلى الماليزي يميز مسجد المسلمين (الجزيرة)
ماهر خليل
2/5/2025-|آخر تحديث: 2/5/202506:36 ص (توقيت مكة)

لم يكن الشاب النيجيري يحيى يوسف يعتقد البتة أن الأقدار ستضعه يوما أمام مصدح ليشدو بصوته الرقيق رافعا الأذان في "مسجد المسلمين" أكبر مساجد مدينة هو تشي منه وفيتنام التي يعيش فيها نحو 90 ألف مسلم.

وصل يحيى (25 عاما) إلى هو تشي منه منذ نحو عام على أمل الظفر بعمل يخرجه من الفقر والخصاصة التي كان يعيشها في لاغوس الرئة الاقتصادية لبلده الأم نيجيريا ذات الـ230 مليون نسمة والغالبية المسلمة.

وفي حديثه مع موفد الجزيرة نت، قال يحيى إن الحظ لم يسعفه في الحصول على عمل والاستقرار بشكل رسمي، لكنه وجد كل الخير والمساعدة من القائمين على "مسجد المسلمين" في هوتشي منه، وهو الأكبر بين مساجد المدينة الـ17.

وعبر يحيى عن امتنانه للجالية المسلمة في هو تشي منه التي لا تتوانى في تقديم العون له ولغيره من مرتادي المسجد من المحتاجين.

وأكد أنه يقيم الأذان في المسجد منذ وصوله إلى فيتنام وأن الجميع يشتاقون للأذان بصوته إن غاب يوما لسبب أو لآخر، وذهبوا إلى حد تشبيهه بالصحابي بلال بن رباح الحبشي لوجه الشبه بينهما في اللون والصوت.

الأذان في مسجد المسلمسن بفيتنام
يوسف يحي أو "بلال فيتنام" كما لقبه المصلون في مسجد المسلمين (الجزيرة)

حضور تاريخي وثقافي

ورغم أن الإسلام من ديانات الأقلية في فيتنام، إلا أن له حضورا تاريخيا وثقافيا فارقا، خاصة بين أبناء أقلية "التشام" التي تتركز في دلتا نهر الميكونغ جنوب شرقي البلاد ذات الأغلبية البوذية.

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وتشير التقديرات إلى أن عدد المسلمين في فيتنام لا يتجاوز 90 ألفا، ما يمثل أقل من 0.2% من إجمالي السكان البالغ عددهم نحو 100 مليون نسمة.

وتُعد هو تشي منه، العاصمة الاقتصادية للبلاد في الجنوب، موطنا لحوالي 10 آلاف مسلم. وتضم المدينة 17 مسجدا، أبرزها "مسجد المسلمين" ومسجد "جميع المسلمين" (المسجد الهندي).

الأذان في مسجد المسلمسن بفيتنام
أحد المصلين مع ابنتيه في مسجد للمسلمين قبل صلاة الظهر (الجزيرة)

أغلب المسلمين من أقلية التشام

وينتمي معظم المسلمين في فيتنام إلى أقلية التشام، وهم أحفاد مملكة "تشامبا" التي ازدهرت في القرون الوسطى، وتُقدر أعدادهم بنحو 180 ألفا، يعيش معظمهم في مقاطعتي نينه ثوان وبين ثوان في دلتا نهر الميكونغ.

ويسعى المسلمون في فيتنام، خاصة في مدينة هو تشي منه، إلى الحفاظ على هويتهم الثقافية والدينية من خلال إنشاء مطاعم حلال ومبادرات مجتمعية لتعزيز الاندماج والتواصل بين المسلمين وبقية الأديان.

وتُعد المدينة وجهة متزايدة للسياح المسلمين من ماليزيا وإندونيسيا والعرب من قطر والسعودية والمقيمين أيضا وأغلبهم من تونس والجزائر والمغرب ومصر واليمن، مما يعزز من حضور الثقافة الإسلامية في الحياة العامة ويعزز شعار التسامح الذي يميز مسلمي فيتنام.

الأذان في مسجد المسلمسن بفيتنام
مصلون في مسجد المسلمين بعد صلاة الظهر (الجزيرة)

مسجدان جامعان

وفي زيارة للجزيرة نت إلى مسجد المسلمين، المعروف أيضا باسم مسجد سايغون المركزي أو مسجد "دونغ دو"، قبالة شارع التسوق الشهير دونغ كوي، قال المسؤول في المسجد ويدعى "ذو القرنين" إن تاريخ بناء المسجد يعود إلى عام 1935، وخصص في الأصل للجالية الهندية المسلمة التي تعيش في هو تشي منه.

وأضاف أن المسجد يمتاز بهيكله الخارجي الملوّن بالأبيض والأخضر ويتضمّن 4 مآذن بمعمار أشبه إلى الماليزي، ويوفر للمصلين مساحات هادئة للوضوء والصلاة. كما لاحظت الجزيرة نت وقوع المسجد أمام مطعمين حلال من ماليزيا وتركيا.

الأذان في مسجد المسلمسن بفيتنام
ذو القرنين متحدثا لموفد الجزيرة نت في مسجد المسلمين بهو تشي منه (الجزيرة)

كما قامت الجزيرة نت بجولة ثانية في مسجد "جميع المسلمين" المعروف أيضا باسم "المسجد الهندي"، وهو أصغر نسبيا من مسجد المسلمين، لكنه ذو طابع معماري جميل ويميزه حوض مائي بهيج في فنائه الخلفي، تسبح فيه الأسماك ويتوضأ منه المصلون.

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وفيما يلي جولة بعدسة موفد الجزيرة نت في "مسجد المسلمين" ومسجد "جميع المسلمين" في هو تشي منه.

الأذان في مسجد المسلمسن بفيتنام
مسجد المسلمين هو الأكبر في هو تشي منه (الجزيرة)

 

الأذان في مسجد المسلمسن بفيتنام
مصلون خلال الوضوء استعدادا لصلاة الظهر في مسجد المسلمين (الجزيرة)

 

الأذان في مسجد المسلمسن بفيتنام
مسجد المسلمين يقع في حي تجاري وسط هو تشي منه (الجزيرة)

 

الأذان في مسجد المسلمسن بفيتنام
حوض مائي كبير وبهيج في فناء المسجد بغرض الوضوء (الجزيرة)

 

الأذان في مسجد المسلمسن بفيتنام
محراب مسجد المسلمين (الجزيرة)

 

الأذان في مسجد المسلمسن بفيتنام
يحيى يوسف خلال رفع الأذان (الجزيرة)

 

مساجد هو تشي منه فيتنام مسلمون إسلام المصدر الجزيرة
واجهة مسجد المسلمين (الجزيرة)

 

مساجد هو تشي منه فيتنام مسلمون إسلام المصدر الجزيرة
مواقيت الصلوات الخمس والجمعة في مسجد المسلمين (الجزيرة)

 

مساجد هو تشي منه فيتنام مسلمون إسلام المصدر الجزيرة
بائع الأيس كريم الحلال أمام مسجد المسلمين (الجزيرة)

 

مساجد هو تشي منه فيتنام مسلمون إسلام المصدر الجزيرة
مطعم تركي حلال قبالة مسجد المسلمين (الجزيرة)

 

مساجد هو تشي منه فيتنام مسلمون إسلام المصدر الجزيرة
مطعم ماليزي حلال أمام مسجد المسلمين (الجزيرة)

 

مساجد هو تشي منه فيتنام مسلمون إسلام المصدر الجزيرة
طفلتان مسلمتان قبيل صلاة الظهر في مسجد المسلمين (الجزيرة)

 

الأذان في مسجد المسلمسن بفيتنام
"مسجد جميع المسلمين" يقع في منطقة قريبة من مسجد المسلمين (الجزيرة)

 

الأذان في مسجد المسلمسن بفيتنام
حوض مائي تسبح فيه الأسماك في الفناء الخلفي لمسجد جميع المسلمين (الجزيرة)

 

الأذان في مسجد المسلمسن بفيتنام
مسجد جميع المسلمين هو أحد المساجد الـ17 في هو تشي منه (الجزيرة)

 

مساجد هو تشي منه فيتنام مسلمون إسلام المصدر الجزيرة
أحد فناءات مسجد جميع المسلمين (الجزيرة)

 

مساجد هو تشي منه فيتنام مسلمون إسلام المصدر الجزيرة
مسجد جميع المسلمين يلقب أيضا بالمسجد الهندي (الجزيرة)

 

مساجد هو تشي منه فيتنام مسلمون إسلام المصدر الجزيرة
لافتة للمصلين في مسجد جميع المسلمين (الجزيرة)
المصدر : الجزيرة

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