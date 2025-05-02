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عاجل | مصادر للجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية

2/5/2025-|آخر تحديث: 2/5/202508:08 ص (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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