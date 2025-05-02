عاجل| بيان لنتنياهو وكاتس: هاجمنا هدفا قرب القصر الرئاسي بدمشق ولن نسمح بأي تهديد للدروز

نقلت هيئة البث الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة، عن بيان لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أنه تمت مهاجمة هدف قرب القصر الرئاسي في دمشق، مؤكدين عدم السماح بأي تهديد للطائفة الدرزية أو بانتشار قوات جنوب العاصمة السورية، على حد قولهما.

وفي الأثناء، أفاد مصدر أمني سوري للجزيرة بأن مسلحين أطلقوا النار على مقر قيادة الشرطة بدمشق ولاذوا بالفرار.

التفاصيل بعد قليل..