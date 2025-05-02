سيارة تدعس حشدا بجنوب ألمانيا وتوقع إصابات عدة

أصيب عدد من الأشخاص اليوم الجمعة إثر اصطدام سيارة بحشد من الناس في مدينة شتوتغارت في جنوب ألمانيا.

وذكرت شرطة المدينة على حسابها في منصة إكس أن "سيارة صدمت مجموعة من الناس" في منطقة أولجايك في وسط المدينة، بينما أفادت خدمة الإطفاء عن "إصابة عدة أشخاص، بعضهم في حالة خطيرة".

ومطلع مارس/ آذار الماضي، قتل شخص واحد على الأقل جراء دهس سيارة حشدا من الناس في مدينة مانهايم غربي ألمانيا، في حين أكدت الشرطة مقتل شخص وإصابة آخرين، وأعلنت اعتقال مشتبه به.

وقالت صحيفة بيلد المحلية يومها إن شخصين قتلا وأصيب 25 آخرون بينهم 15 مصابا في حالة خطرة.

وسبق ذلك بأقل من شهر، مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بحادث دهس في مدينة ميونخ الألمانية، إذ قالت الشرطة إنها قبضت على السائق.