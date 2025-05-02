الحوثيون يستهدفون إسرائيل للمرة الثانية اليوم

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا ثانيا أطلق من اليمن خلال اليوم الجمعة، في حين أعلن الحوثيون استهداف قاعدة عسكرية شرق حيفا.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية ظهر اليوم بتفعيل صفارات الإنذار في عشرات المواقع شمالي إسرائيل منها حيفا وخليجها والجولان.

وصباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية، وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم اعتراض الصاروخ فوق الأردن.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت -صباح اليوم- عن تعرض منطقة الشمال لهجوم بصاروخ أطلق من اليمن، وأضافت أن صفارات الإنذار دوت في نحو 250 مدينة وبلدة ومنطقة صناعية بشمال إسرائيل، بينها حيفا والناصرة والعفولة ووادي عارة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 25 صاروخا باليستيا أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل منذ استئناف الحرب على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أعلن في وقت سابق اليوم عن استهداف قاعدة رامات ديفيد شرق حيفا، وأكد فشل إسرائيل في اعتراض الصاروخ، بحسب تصريحه.

وكان الحوثيون أعلنوا مساء أمس الخميس أن الطيران الحربي الأميركي شن 13 غارة ليلية على اليمن استهدفت محافظات صنعاء وصعدة والجوف شمالي البلاد.

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في المقابل، قال الحوثيون إنهم استهدفوا حاملة الطائرات الأميركية "فينسون" بطائرات مسيرة في بحر العرب.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها على اليمن، عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب إلى جيشه بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد "بالقضاء عليها تماما".

لكن جماعة الحوثيين تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، قائلة إنه رد على استئناف إسرائيل حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.