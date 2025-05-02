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عاجل | الجيش الإسرائيلي: منظومة الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض تهديد قادم من اليمن

2/5/2025-|آخر تحديث: 2/5/202502:12 م (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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