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عاجل | الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 2 في حادث سير خلال عملية عسكرية في الجولان

2/5/2025-|آخر تحديث: 2/5/202509:46 ص (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

 

المصدر : الجزيرة

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