إسرائيل تحدد أولوياتها وروبيو يطالب إيران باستيراد اليورانيوم المخصب

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأولوياتها في أي اتفاق محتمل مع طهران بشأن برنامجها النووي، فيما طالب وزير الخارجية الأميركي إيران باستيراد اليورانيوم المخصب بدل قيامها بعمليات التخصيب.

وقال مسؤول إسرائيلي إن تل أبيب أبلغت واشنطن بأولوياتها بشأن أي اتفاق مع إيران.

ووفق هذا المسؤول، فإن إسرائيل فهمت أنها ستكون مضطرة لقصف إيران بمفردها طالما استمرت المفاوضات بين طهران وواشنطن.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر أنه ليس واضحا "إذا ما كان ترامب سيضع الشروط الصارمة التي طالب بها نتنياهو في الاتفاق مع إيران".

التفتيش والتخصيب

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لقناة فوكس إنه يتعين على إيران ألا تخشى عمليات التفتيش النووية بما في ذلك من جانب الأميركيين.

وأضاف روبيو أن إيران يجب أن تستورد اليورانيوم المخصب لبرنامجها النووي بدلا من تخصيبه إلى أي مستوى.

وأضاف "إذا كانت لديكم القدرة على التخصيب بنسبة 3.67% فإن الأمر يستغرق بضعة أسابيع فقط للوصول إلى 20 % ثم % بالمئة ثم 80 و90% التي تحتاجونها لصنع سلاح".

وتقول إيران إن من حقها تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتنفي سعيها لصنع قنبلة نووية.

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في ذات السياق، قال مسؤول إيراني لرويترز إنه تم تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات بين البلدين، التي كان من المقرر عقدها في روما غدا السبت.

وأضاف أن تحديد موعد جديد "يتوقف على النهج الأميركي".