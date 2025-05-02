سرايا القدس توثق سيطرتها على مسيّرة إسرائيلية بخان يونس

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، مشاهد من سيطرة مقاتليها على مسيّرة إسرائيلية في سماء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت السرايا أن المسيّرة الإسرائيلية من نوع "ماتريس 350 آر تي كيه"، وقالت إن عملية السيطرة تمت خلال تنفيذها مهاما استخباراتية.

وتعد هذه المسيّرة متعددة المهام وتُستخدم في الكشف والهجوم التكتيكي، كما عرض الفيديو تفاصيل دقيقة عنها بشأن قطرها، وعرضها، وارتفاعها، ووزنها، وسرعة طيرانها، وسرعتها أيضا في مهاجمة الأهداف.

وكذلك، تحتوي هذه المسيرة على سماعات لإصدار الأصوات المزعجة وكشف المقاومين، وفق الفيديو.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحوادث المماثلة، إذ أعلنت سرايا القدس في 20 أبريل/نيسان الماضي استيلاء مقاتليها على طائرتين مسيرتين خلال تنفيذهما مهاما استخباراتية في سماء مدينة غزة.

وفي 16 أبريل/نيسان الماضي، سيطرت سرايا القدس على مسيّرتين شرق محور نتساريم وسط القطاع، وأعلنت في التاسع من الشهر ذاته، السيطرة على طائرتين مماثلتين شرق مدينة غزة.

وفي الرابع من الشهر الماضي، بثت السرايا مشاهد استيلاء مقاتليها على طائرتين مسيّرتين إسرائيليتين شمالي قطاع غزة، من طراز "إيفو ماكس"، وإحداهما مطورة.

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وتمكنت المقاومة الفلسطينية من إسقاط والاستيلاء على 173 طائرة مسيّرة إسرائيلية، خلال الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2025، مما كشف عن نقاط ضعف في التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية.

واستولى مقاتلو المقاومة على 75 طائرة مسيّرة سليمة، وأسقطوا 37، كما استهدفوا دون إسقاط 61 طائرة أخرى، وفقا للتقارير الميدانية والأدلة المصورة التي حللتها وكالة سند للتحقق الإخباري التابعة لشبكة الجزيرة.