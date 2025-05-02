روسيا تواصل بناء منطقة عازلة في سومي الأوكرانية وتهاجم زاباروجيا

تواصل روسيا إنشاء "شريط أمني" في المناطق الحدودية بمنطقة سومي الأوكرانية، في حين أصيب نحو 30 شخصا ليلة الجمعة في ضربة روسية استهدفت منشآت مدنية في مدينة زاباروجيا شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن إنشاء الشريط الأمني يأتي بعد أن أكملت وحدات من مجموعة قوات الشمال الروسية هزيمة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كورسك.

وتؤكد أوكرانيا أن قواتها لا تزال موجودة في كورسك، حيث توغلت في أغسطس/آب الماضي لمحاولة تشتيت انتباه القوات الروسية وكسب نفوذ في أي محادثات سلام مستقبلية، لكنها تشعر بالقلق من تقدم روسي محتمل نحو سومي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس/آذار إن على روسيا أن تسعى لإنشاء منطقة عازلة في منطقة سومي لمنع أي توغلات أوكرانية محتملة في المستقبل.

تبادل الهجمات

واتهم الحاكم العسكري للمنطقة إيفان فيدوروف القوات الروسية باستهداف مواقع مدنية، وكتب على تطبيق تليغرام صباح اليوم الجمعة "تضررت المباني السكنية والجامعة ومنشأة للبنية التحتية".

كما أعلن سلاح الجو الأوكراني وقوع المزيد من الأضرار جراء هجمات ليلية بطائرات مسيرة في منطقتي دونيتسك ودنيبروبتروفسك. وأضاف أن روسيا نشرت نحو 150 طائرة مسيرة، اعترضت الدفاعات الأوكرانية معظمها.

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في المقابل، شنت أوكرانيا هجوما واسع النطاق بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وأفادت وسائل إعلام روسية وسكان محليون بوقوع نيران مضادة للطائرات وانفجارات قرب قواعد جوية، وخاصة حول مدينة سيفاستوبول الساحلية، حيث دوت صافرات الإنذار مرارا طوال الليل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الجمعة أنها اعترضت 121 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 89 طائرة فوق شبه جزيرة القرم.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالمسيرات والصواريخ.

وبالإضافة إلى القرم تسيطر روسيا على نحو 20% من أراضي أوكرانيا، وترفض كييف التنازل عن تلك الأراضي ضمن أي تسوية محتملة.

وتشن روسيا هجوما على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، وتشترط امتناع كييف عن الانضمام للتحالفات العسكرية الغربية، وهو ما تراه كييف تدخلا في سيادتها.