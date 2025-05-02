رسالة تحدٍّ من ناشطة بعد قصف سفينة كسر الحصار على غزة

قالت ناشطة بحملة كسر الحصار على قطاع غزة إن الهجوم الإسرائيلي على إحدى سفن أسطول الحرية لكسر الحصار لا ينفصل عن الفظاعات المرتكبة في غزة، وأكدت أنه "لن يوقفنا عن دعم غزة، ولن نستسلم".

وأوضحت نيكول جينيس -في حديثها للجزيرة- أن مسيرتين هاجمتا سفينة أسطول الحرية قرب مالطا، مؤكدة في الوقت ذاته فقدان الاتصال مع السفينة التي "لن تستطيع الإبحار إلى غزة".

وأشارت إلى أن ما حدث ليس مفاجئا بل كان متوقعا، إذ جاء من أشخاص يرتكبون إبادة جماعية مستمرة على الهواء مباشرة، مشددة على ضرورة إدانة جرائم الحرب الإسرائيلية.

ووفق جينيس، فإن حملة كسر الحصار تدرك المخاطر التي تواجهها، لكنها لن نتوقف عن دعم غزة، ووجهت نداء لكل العالم لوقف المجاعة في قطاع غزة.

وكانت مراسلة الجزيرة مينة حربلو نقلت عن مسؤولين أن إحدى سفن أسطول الحرية لكسر الحصار على غزة تعرضت الليلة الماضية لهجوم إسرائيلي بطائرات مسيّرة قرب مالطا، مما أدى إلى اندلاع حريق فيها.

ووفق حربلو، فإن السفينة "الضّمير" كانت قادمة من تونس وعلى متنها 30 ناشطا دوليا في مجال حقوق الإنسان، وتم استهدافها في المياه الدولية بالقرب من سواحل مالطا.

ونقلت عن متحدث باسم أسطول الحرية أنه حين كانت السفينة ترسو في المياه الدولية على بُعد عشرات الأميال من مالطا، هاجمتها طائرات مسيّرة نفذت ضربتين، استهدفت إحداهما جهاز توليد الكهرباء، مما أدى لاحتراق مقدمة السفينة وإصابتها بأضرار في هيكلها.

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ونشر منظمو "أسطول الحرية" مقطعا عبر منصات التواصل الاجتماعي مصورا يظهر حريقا على متن السفينة عقب استهدافها بعد منتصف الليل.

من جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن المسؤولة الإعلامية لتحالف أسطول الحرية أن الهجوم الإسرائيلي تسبب في ثقب بالسفينة، وأنها تغرق في هذه الأثناء.

وأضافت هذه المسؤولة أن السفينة أرسلت نداءات استغاثة، ولم تستجب لها سوى السلطات في جنوب قبرص بإرسال سفينة للنجدة والمساعدة.

والعام الماضي، خطط تحالف أسطول الحرية لإطلاق سفن محملة بالمساعدات لغزة من دول بينها تركيا وليبيا.

يذكر أن إسرائيل هددت مرارا باستخدام القوة لاعتراض أي سفن تحاول الوصول إلى غزة، وسبق أن هاجمت في 2010 سفينة مرمرة ضمن أسطول الحرية في سواحل فلسطين، مما أسفر وقتها عن استشهاد 10 مواطنين أتراك، واعتقال الناشطين الآخرين.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطني القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.