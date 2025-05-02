حفتر وإسرائيل.. تصريحات ليبية تحيي جدل التطبيع

عاد موضوع التطبيع بين شرق ليبيا وإسرائيل بقوة إلى الساحة الليبية، ليشعل الجدل من جديد في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف محمود المصراتي، الصحفي الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر، عن حضوره شخصيا لقاءات جمعت نجل خليفة حفتر، صدّام بالموساد الإسرائيلي لدعمه بهدف الوصول إلى سدة الحكم في ليبيا مقابل تنحي والده، لكنه رفض، وفق شهادته.

الناشط محمود المصراتي، يؤكد التقاء صدام حفتر بجهاز المخابرات الصهيوني، وتلقّيه عرضًا بالدعم العسكريّ#ليبيا #17press pic.twitter.com/ScJWTas5Lc — 17 PRESS (@17Pressly) May 1, 2025

هذا الاعتراف الذي جاء من المستشار السابق للبرلمان الداعم لحفتر، أكد تسريبات صحيفة هآرتس الإسرائيلية قبل 4 سنوات بشأن زيارة صدّام حفتر إلى تل أبيب لأجل تطبيع رسمي مقابل الحصول على المساعدة العسكرية والسياسية.

وأعادت تصريحات المصراتي الجدل إلى السطح مجددا، في خضم الحرب الإسرائيلية على غزة، وخاصة بعد إقالة حكومة الوحدة الوطنية لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش للسبب نفسه.

واعتبر مغردون أن شهادة أحد مقربي حفتر تكشف "جهلا بعواقبها الخطيرة" حتى وإن رفضها حفتر، فالاجتماع في حد ذاته وفي عاصمة الكيان هو "تطبيع مجاني وخيانة للوطن".

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كما عدّه مغردون آخرون "تخابرا مع الموساد"، متسائلين: هل ورّط المستشار الإعلامي حفتر وأبناءه؟ وعما إذا كانت هناك أسرار أخرى خلال الاجتماع؟

وقال أحد المغردين إن اعتراف صحفي وشخص من الدوائر القريبة لحفتر، أكد الذي شكك فيه أنصار القيادة العامة عندما "نشرنا تقرير هآرتس عام 2021 عن زيارة صدام لإسرائيل سرا لطلب الدعم مقابل تطبيع العلاقات".

قلنا لهم أن صدام حفتر ذهب إلي تل أبيب والتقي باالكيان المحتل قبل سنوات ولم يصدقونا …. اليوم هذا أحد رموز الإعلام لحفتر قالها بكل صراحة. فهل سنري في المنطقة الشرقية خروج علي صدام حفتر ،كما رأينا من قبل خروج في المنطقة الغربيه علي نجلاء المنقوش؟ لننتظر أصحاب القومات ليتم حرقها pic.twitter.com/CddjIuP01g — Waleed khalfallah وليد خلف الله (@Waleedkhalfalla) May 1, 2025

وتساءل البعض عن أسباب صمت النشطاء الموالين للقيادة العامة أمام هذا التصريح الصريح، بينما "تظاهروا في كل ركن من ليبيا"، بعد "لقاء عابر" لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع إيلي كوهين في روما، رغم إبلاغها له بموقف الليبيين الرافض للتطبيع والداعم لفلسطين.

وأضاف حساب آخر، "هل سيحرّض إعلام الرجمة (مقر قيادة حفتر) على التظاهر ضد التطبيع، في خضم العدوان على غزة، كما فعل مع المنقوش المُقالة للسبب نفسه، أم أن الفريق البطل صدام حفتر من المُنزّهين؟".

شارك_برأيك.. هل سيحرّض إعلام الرجمة على التظاهر ضد التطبيع كما فعل مع نجلاء المنقوش، أم أن الفريق البطل صدام حفتر آمر محور مصرف الأمان من المنزهين في برقة؟ ليبيا أول أول https://t.co/Q1FcS5bBDO — خالد 🇱🇾ليبيا🇱🇾 (@khalid22900) May 1, 2025

بدورها، طرحت منصات ليبية شكوكا حول توقيت الكشف عن هذه المعلومات والدوافع خلفها، معربة عن تخوفها من التواصل مع الاحتلال، سواء أكان فرديا أو ضمن سياق مستقبلي، مُبدية خشيتها من وجود ضمانات سرية مقابل رفض صدام تنحّي والده.

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ورفض البرلمان الليبي الشهر الماضي دعوات إسرائيلية، وفق القناة الإسرائيلية الـ12، لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى جنوب ليبيا.

ونشر موقع شبكة "سي إن إن" الأميركي مؤخرا، عرض إدارة الرئيس دونالد ترامب على صدّام حفتر خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن ترحيل المهاجرين الفلسطينيين إلى ليبيا.