ترامب يعتزم إلغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يعتزم تجريد جامعة هارفارد من وضعها المعفى من الضرائب، في أحدث هجوم على هذه الجامعة وسط حملة كبرى على جامعات النخبة بالولايات المتحدة من الإدارة الأميركية.

وأضاف في منشور على منصة التواصل الاجتماعي التي يمتلكها "تروث سوشيال"، "سنسحب وضع الإعفاء الضريبي من جامعة هارفارد. هذا ما يستحقونه!"، دون أن يحدد متى سيتخذ هذا الإجراء أو تقديم تفاصيل عنه.

ويمارس ترامب منذ وصوله للبيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي ضغوطا على كبرى الجامعات الأميركية بإجراءات منها تجميد التمويل الاتحادي وفتح تحقيقات وإلغاء تأشيرات الطلبة، ويقول إن قطاع التعليم العالي تسيطر عليه أيديولوجيات معادية للسامية وللولايات المتحدة ومناصرة للماركسية و"اليسار الراديكالي".

وتصدت جامعة هارفارد للحملة ضدها ورفعت دعوى قضائية على الإدارة الأميركية لأسباب منها وقف تمويل الأبحاث الأميركية، وانضمت إلى أكثر من 200 رئيس جامعة وكلية في الاحتجاج على سياسات ترامب المتعلقة بالتعليم العالي.

ووفقا لقانون الإيرادات الذي دخل حيز التنفيذ في الولايات المتحدة عام 1909، فإن المنظمات غير الربحية التي تعمل فقط لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية معفاة من الضرائب حتى تتمكن من الاستمرار في خدمة الصالح العام.

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وفي هذا السياق، منحت إدارة الضرائب الأميركية وضع الإعفاء الضريبي لنحو مليوني منظمة، بدءا من الجامعات وصولا إلى المؤسسات الخيرية مثل الكنائس والمؤسسات.

وبموجب هذا الوضع، تكون هذه المنظمات معفاة من دفع ضرائب الدخل الفدرالية، إلا أنها قد تفقد وضع الإعفاء الضريبي لأسباب مثل تقديم مدفوعات غير منتظمة للمديرين، أو دعم المرشحين السياسيين خلال الانتخابات، أو ممارسة أنشطة تجارية غير ربحية.

وتستخدم الإدارة الأميركية التخفيضات المالية والتحقيقات للضغط على إدارات الجامعات لمنع المظاهرات الداعمة لفلسطين، وقد هددت إدارة ترامب بتجميد التمويل الفدرالي لعدد من الجامعات، من بينها هارفارد، على خلفية احتجاجات طلابية متضامنة مع فلسطين.

وأعلن البيت الأبيض فتح تحقيق للتأكد من أن المنح، التي تتجاوز قيمتها 8.7 مليارات دولار والتي تتلقاها جامعة هارفارد من مؤسسات مختلفة، تُستخدم بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية.

وفي مواجهة هذا التهديد الفدرالي، أعلنت هارفارد رفضها مطالب ترامب المتعلقة "بإجراء إصلاحات داخل الجامعة"، كما رفع عدد من أساتذتها دعاوى قضائية ضد قرار التحقيق في التمويل الفدرالي المخصص للجامعة.

وقررت إدارة ترامب تجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لجامعة هارفارد، بالإضافة إلى تعليق عقود بـ60 مليون دولار.

وفي أبريل/نيسان 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين ومنددة بالجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة بدأت بجامعة كولومبيا الأميركية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم طلاب وأعضاء هيئات تدريسية.