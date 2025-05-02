تحقيق في نسيان جندي إسرائيلي 40 دقيقة بمنطقة داخل غزة

قالت قناة 13 الإسرائيلية، أمس الخميس، إن الجيش يحقق في نسيان جندي قبل يومين بمنطقة "محور موراغ" جنوبي قطاع غزة قبل العثور عليه بعد 40 دقيقة، في حادثة وصفت بـ"الخطيرة".

وذكرت أيضا أن الجندي -وهو من وحدة "يهلوم" الهندسية الخاصة التابعة للجيش- بقي وحده بمنطقة محور موراغ قرابة 40 دقيقة بعد أن غادرت وحدته دون أن تنتبه إلى غيابه.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن قوات من لواء غولاني -كانت تعمل في المنطقة- وصلت إلى هذا الجندي بعد أن سار باتجاههم يصرخ طالبا النجدة من أجل تفادي تعرضه لـ"نيران صديقة".

ونقلت عن ناطق باسم الجيش الإسرائيلي -لم تسمه- قوله "الثلاثاء الماضي، غادرت قوة تابعة للجيش منطقة في جنوب قطاع غزة قرب الحدود بعد انتهاء عملية ميدانية. وخلال العودة، تبين أن جنديا يخدم في الوحدة تُرك وحده داخل القطاع لنحو 40 دقيقة، إلى أن التحق بقوات أخرى تابعة للجيش كانت بالمنطقة".

وأوضحت القناة -التي وصفت الحادثة بأنها "غير اعتيادية"- أن الحديث يدور عن "حادثة خطيرة تخضع لتحقيق شامل وسيُستخلص منها العبر".

ولم يصدر بعد عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بيان رسمي بشأن الحادثة.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها الإعلام الإسرائيلي حادثة كهذه منذ بدء حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل إبادة ممنهجة بقطاع غزة، أودت بحياة أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.