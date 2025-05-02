الحوثيون: قصفنا هدفا ثانيا في حيفا بصاروخ فرط صوتي

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن اليوم الجمعة أنها نفذت عملية عسكرية ضد هدف حيوي ثان للاحتلال الإسرائيلي في منطقة حيفا المحتلة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن العملية في حيفا نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي هو الثاني خلال ساعات، مؤكدا أن الصاروخ "وصل إلى هدفه بنجاح وأجبر ملايين المغتصبين على الهروب إلى الملاجئ".

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين أعلن في وقت سابق اليوم عن استهداف قاعدة رامات ديفيد شرق حيفا، وأكد فشل إسرائيل في اعتراض الصاروخ، بحسب تصريحه.

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من #اليمن باتجاه إسرائيل.. آخر المستجدات مع مراسل الجزيرة محمد خيري#الأخبار pic.twitter.com/tKCJKn5caO — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 2, 2025

وصباح اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية، في حين قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن اعتراض الصاروخ تم فوق الأردن.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية ظهر اليوم بتفعيل صفارات الإنذار في عشرات المواقع شمالي إسرائيل، منها حيفا وخليجها والجولان.

كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 25 صاروخا باليستيا أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل منذ استئناف الحرب على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

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وكان الحوثيون أعلنوا مساء أمس الخميس أن الطائرات الحربية الأميركية شنت 13 غارة ليلية على اليمن استهدفت محافظات صنعاء وصعدة والجوف شمالي البلاد.

وفي 15 مارس/آذار الماضي استأنفت الولايات المتحدة هجماتها على اليمن عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب إلى جيشه بشن "هجوم كبير" ضد الحوثيين.

لكن الجماعة أكدت مواصلة عملياتها بقصف مواقع داخل إسرائيل وهجمات ضد سفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، قائلة إنها رد على استئناف إسرائيل حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.