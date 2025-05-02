الحرائق تتجدد بمحيط القدس وطواقم الإطفاء تهرع إلى المنطقة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحرائق تجددت اليوم الجمعة في منطقة اللطرون قرب القدس المحتلة، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان إسرائيل سيطرتها على هذه الحرائق.

وقالت صحيفة معاريف إن السلطات الإسرائيلية دفعت بطواقم الإطفاء إلى المنطقة بعد أن تجددت حرائق الغابات في محيط مدينة القدس المحتلة.

وتأتي هذه التطورات غداة إعلان إسرائيل السيطرة على الحرائق بعد أن ظلت مستعرة لمدة تقارب 30 ساعة، أتت خلالها على آلاف الدونمات، وسببت إرباكا كبيرا على الطرقات وحركات النقل الحديدي.

وخلال الليلة الماضية أصيب شخص بجروح طفيفة جراء حريق جديد اندلع في بلدة جفعات واشنطن وسط إسرائيل، وقالت القناة 12 العبرية إن طواقم الإطفاء لم تسيطر على الحريق بعد، حيث تعمل تحت ظروف صعبة، ولفتت إلى أن الطواقم تعمل على عدم توسع الحريق، ووصوله إلى بنايات سكنية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت إسرائيل السيطرة على حرائق اجتاحت المنطقة بين مدينتي القدس وتل أبيب، بعد نحو 30 ساعة على اندلاعها والتهام قرابة 20 ألف دونم.

وقالت وسائل إعلام عبرية، من بينها هيئة البث الرسمية، إنه خلافا لاتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشخاصا بإشعالها، يرجح أن الحرائق الكبيرة في جبال القدس لم تُشعَل عمدا والتقديرات أنها جاءت نتيجة إهمال بعض المتنزهين.

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وتجري السلطات الإسرائيلية تحقيقات لتحديد سبب اندلاع النيران في المنطقة نفسها التي شهدت الأسبوع الماضي حرائق مشابهة أقل شدة. ونقل موقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري عن الرئيس إسحاق هرتسوغ قوله الخميس إن هذا الحريق جزء من أزمة المناخ التي يجب عدم تجاهلها.

يذكر أن الحرائق التي تعد الأكبر منذ سنوات، تسببت في إخلاء 10 بلدات ومستوطنات وتمددت جراء ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية في المنطقة الغابية.

واندلعت الحرائق منذ صباح أول أمس الأربعاء في أحراج بين تل أبيب والقدس، وانتشرت جراء ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية في المنطقة الحرجية، وأخلت السلطات العديد من المناطق في إجراء احترازي، في حين أصبحت السماء رمادية فوق القدس بفعل الدخان.