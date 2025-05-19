73 شهيدا بغارات مكثفة على المستشفيات وخيام النازحين بغزة

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة -الاثنين- باستشهاد 73 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على مناطق عدة منذ فجر اليوم.

وقالت مصادر طبية إن 6 فلسطينيين استشهدوا إثر غارات إسرائيلية عنيفة على خان يونس، بينما نُقل عشرات الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، ووقوع عدد من المصابين، بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة. وقد نُقل الشهداء والمصابون إلى مستشفى العودة.

وقصفت آليات مدفعية إسرائيلية مستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية شمال غرب مدينة غزة، مما تسبب بوقوع أضرار مادية.

وعلى مدى أشهر الإبادة، تعرض المستشفى ومحيطه لاستهداف إسرائيلي بالاقتحام والقصف، مما تسبب بتوقفه عن العمل لفترات طويلة ومتباعدة.

وفي شمال القطاع، استشهد 3 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي بمسيرات، استهدف فلسطينيين في مناطق متفرقة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة آخرين، في غارة إسرائيلية استهدفت نازحين قرب سوق الفالوجا، غربي مخيم جباليا، ونقلت فرق الإسعاف جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفى كمال عدوان.

وألقت مسيرات إسرائيلية قنابل على منازل وخيام النازحين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

إعلان

تدمير المنازل والمستشفيات

من جانب آخر، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تدمير أو تضرر 92% من منازل غزة، في وقت تواجه فيه العائلات "دمارا لا يصدق" جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأكدت الوكالة أن عددا لا يحصى من أهالي القطاع نزحوا عدة مرات في ظروف نقص في المأوى.

وحسب أحدث بيانات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في 8 مايو/أيار الجاري، فإن 38 مستشفى و81 مركزا صحيا و164 مؤسسة صحية تعرضت للتدمير أو الحرق أو الإخراج عن الخدمة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية.

وتواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.