28 شهيدا في غزة منذ الفجر والاحتلال يواصل استهداف المستشفيات

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في القطاع إلى 28 منذ فجر اليوم، كما واصل الاحتلال استهدافه المستشفيات في القطاع.

وقال مراسل الجزيرة، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت أكثر من 30 غارة على مناطق عدة في خان يونس جنوب القطاع حيث تركزت الغارات على منطقة وسط المدينة، كما استهدفت الغارات مخزن الأدوية بمجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وقالت مصادر طبية، إن 6 فلسطينيين استشهدوا جراء الغارات العنيفة على خان يونس، بينما نقل عشرات الجرحى للمستشفى للعلاج.

وفي شمال القطاع أفاد مراسل الجزيرة، باستشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت نازحين قرب سوق الفالوجا شمال قطاع غزة، وقد نقلت فرق الإسعاف جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفى كمال عدوان.

المستشفى الإندونيسي

وفي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، أطلقت قوات الاحتلال النار مباشرة على المستشفى الإندونيسي. وأفاد مراسل الجزيرة، أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت السور الشمالي للمستشفى.

وذكرت مصادر طبية للجزيرة، أن 55 مريضا لا يزالون داخل المستشفى، منهم أطباء وممرضون وجرحى ومرضى يعانون أوضاعا إنسانية صعبة ويخشون التنقل بين أقسام المستشفى من شدة القصف وعشوائيته.

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وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت خروج جميع مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة.

وقد وثق مقطع فيديو لحظات عصيبة لإجلاء مريضة من المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة في ظل حصار يضربه عليه الجيش الإسرائيلي.

ونشر الطبيب سعد جميل مقطع الفيديو عبر حسابه على إنستغرام، ويُظهر لحظة خروج المريضة، حيث جرّها مرافقوها بسرير التمريض في طريق مدمر وتحت أشعة الشمس الحارة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، بدء عملية برية في عدة مناطق داخل قطاع غزة في إطار بدء عملية "عربات جدعون"، في تصعيد خطِر ضمن حرب الإبادة المتواصلة على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن عدد ضحايا العدوان على القطاع ارتفع إلى 53 ألفا و339 شهيدا و121 ألفا و34 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكانت إسرائيل استأنفت العدوان على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار، وخلال هذه الفترة أسفر القصف عن استشهاد نحو 3200 فلسطيني وإصابة ما يقرب من 9 آلاف، في حين تعرّض عشرات الآلاف للتهجير من مناطقهم.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 174 ألف فلسطيني شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.