نتنياهو يتمسك باحتلال غزة وسموتريتش: سندمر ما تبقى منها

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستسيطر على كامل قطاع غزة في إطار سعيها للقضاء على حركة حماس، في حين قال وزير ماليته اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن "الجيش الإسرائيلي سيدمر كل ما تبقى من غزة ولن يبقي حجرا على حجر فيها".

وأضاف نتنياهو أن على إسرائيل أن تحتل غزة بطريقة لا تدفع العالم إلى وقف عملياتها العسكرية، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يتم بالتوازي مع إدخال مساعدات طبية وغذائية إلى القطاع ولو بالحد الأدنى.

وأضاف "إسرائيل تتعرض لضغوط دولية، بما فيها ضغوط من قبل أفضل أصدقائها في الولايات المتحدة الأميركية من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومنع وقوع مجاعة".

وتابع نتنياهو "هؤلاء الأصدقاء أكدوا أنهم مستعدون لتزويد إسرائيل بالسلاح والدعم السياسي في مجلس الأمن، لكنهم لن يقبلوا بمشاهد المجاعة في غزة".

تدمير شامل

من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "الجيش يعمل بطريقة مختلفة عن السابق في غزة، وسوف يحتل هذه المرة مساحات ويطهرها ويبقى فيها، وسيؤدي التحرك إلى تدمير حماس وإعادة المختطفين".

وأضاف سموتريتش أن الجيش الإسرائيلي "سيدمر كل ما تبقى من غزة ولن يبقي حجرا على حجر فيها، وأن ما يجري تغيير جذري عما كان يحدث في السابق وسيؤدي إلى النصر"، وفق زعمه.

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وشدد على أن الجيش يعمل في غزة منذ أمس الأحد بواسطة 5 فرق وبقوة لا مثيل لها منذ بدء الحرب.

وعن السماح بإدخال المساعدات إلى غزة، قال سموتريتش إن "ما سيتم إدخاله سيكون الحد الأدنى من الطعام والدواء للسكان، ولن يصل منه أي شيء لحماس".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الأحد بدء عملية برية في مناطق عدة داخل قطاع غزة في إطار بدء عملية "عربات جدعون"، في تصعيد خطير ضمن حرب الإبادة المتواصلة على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان على القطاع ارتفع إلى 53 ألفا و339 شهيدا و121 ألفا و34 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكانت إسرائيل استأنفت العدوان على غزة في 18 مارس/آذار الماضي بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار، وخلال هذه الفترة أسفر القصف عن استشهاد نحو 3200 فلسطيني وإصابة ما يقارب 9 آلاف، في حين تعرّض عشرات الآلاف للتهجير من مناطقهم.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 174 ألف فلسطيني شهداء وجرحى -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.