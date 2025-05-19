مغردون: نصف ساعة من "أهوال يوم القيامة" في خان يونس

أثار القصف الإسرائيلي العنيف على مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، صدمة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مرور نحو 19 شهرا من حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة ضد القطاع المحاصر.

وأفاد مراسل الجزيرة أن 6 فلسطينيين استُشهدوا، وأُصيب العشرات بجراح متفاوتة في سلسلة من أكثر من 30 غارة إسرائيلية استهدفت مناطق متعددة في خان يونس. كما أفاد موقع "والا" الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية خاصة في المدينة.

وأظهرت مقاطع الفيديو، التي انتشرت كالنار في الهشيم، مشاهد مروعة لغارات جوية كثيفة، وأحزمة نارية اجتاحت المدينة، تخللتها أصوات رصاص كثيف وصراخ الأهالي.

كما أظهرت المقاطع وصول عدد كبير من الشهداء والجرحى إلى مجمع ناصر الطبي، وسط عجز تام لسيارات الإسعاف عن التحرك لانتشال الشهداء.

لحظة تنفيذ طيران الاحتلال غارات عنيفة على مناطق متفرقة في خانيونس. pic.twitter.com/Novt7LFCoj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 19, 2025

وأوضح الناشط تامر عبر صفحته على منصة "إكس" أن خان يونس تحترق، وأن عددا كبيرا من الشهداء قد ارتقوا نتيجة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت المدينة، مؤكدا أن سيارات الإسعاف لا تستطيع حتى هذه اللحظة انتشال المصابين والشهداء أو ممارسة عملها.

خان يونس تحترق، وعدد كبير من الشهداء ارتقوا نتيجة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت المدينة، ولا تستطيع سيارات الإسعاف حتى هذه اللحظة انتشال المصابين والشهداء أو ممارسة عملها. لحظات خطيرة جداً في خانيونس. pic.twitter.com/HNeUwcBJWL — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 19, 2025

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وقال الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا "القصف في كل مكان، الطائرات بالعشرات ومن كافة الأنواع تضرب بلا توقف.. هكذا كان صباح خان يونس، الشهداء والجرحى يتوافدون إلى المستشفيات، الحادثة تشبه ما عشناه في عام 2018، ورفح 2024".

قصف في كل مكان طائرات بالعشرات من كافة الانواع تضرب في كل مكان، هكذا كان صباح خانيونس.

شهداء وجرى يصلون المستشفيات.

الحادثة تشبه ما عشناه عام 2018 ورفح 2024 .

يبدو ان حدث كبير وقع وسط خانيونس لم تتضح معالمه حتى الان. — د.إياد ابراهيم القرا (@iyad_alqarra) May 19, 2025

وكتب أحد النشطاء قائلا "حرفيا، عشنا أكثر من نصف ساعة من أهوال يوم القيامة في خان يونس، كل أنواع الطيران والقصف كانت موجودة".

وأضاف آخر "عشنا صباحا صعبا في خان يونس، كل أنواع الطائرات في سماء المدينة كانت تضربنا بقوة".

عشنا صباح صعب في خانيونس، كل انواع الطائرات في سماء المدينة كانت تضربنا بقوة . — Ramadan🇵🇸 (@Ramadan_Hamed7) May 19, 2025

وأشار ناشطون إلى أنه لا يوجد مكان نجا من القصف، من الخيام إلى المستشفيات والمنازل، مؤكدين: "نُباد حرفيا! أجواء خان يونس كأنها اليوم الأول من الحرب".

اجواء خانيونس، كأن الحرب في يومها الاول. يارب سلم ❤️‍🩹 — ابو الحسن 🇵🇸 (@_G4Z4_) May 19, 2025

كما ذكر مدوّنون أن أكثر من 30 غارة إسرائيلية استهدفت خان يونس، دون تمييز بين طفل أو امرأة أو شيخ كبير، أو بين مدني ومقاوم؛ غارات تحرق الأخضر واليابس.

وفور انتهاء العملية، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إيفي ديفرين في بيان مقتضب "قواتنا في ذروة عملية عربات جدعون ونعمل في جميع أنحاء قطاع غزة".