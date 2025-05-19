مصرع مهاجر وإنقاذ العشرات في بحر المانش

أعلنت السلطات الفرنسة -اليوم الاثنين- مصرع شخص وإنقاذ 61 آخرين في حادث غرق قارب يقل مهاجرين غير نظاميين في بحر المانش الفاصل بين شمال فرنسا وجنوب بريطانيا.

وأفادت البحرية الفرنسية في بحر الشمال والقناة الإنجليزية في بيان لها أنها تلقت في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، عن انطلاق قارب لمهاجرين غير نظاميين إلى مركز الإنقاذ.

وأضافت أن المركز قام بتكليف مركب تدخل للمساعدة والإنقاذ لضمان مراقبة القارب، غير أن القارب المكتظ تفكك وغرق، مما استدعى طلب الإغاثة.

وسجلت السلطات الفرنسية أن الفرق التابعة للبحرية الفرنسية أنقذت 50 راكبا، في حين أنقذت السلطات البريطانية 11 آخرين، فيما رصد شخص فاقد للوعي في الماء تم انتشاله قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا.

امرأة وطفلها

وأكد المصدر ذاته أن من بين ضحايا حادث الغرق امرأة وطفلها اللذين أصيبا بانخفاض حرارة الجسم، وجرى نقلهما بواسطة مروحية إلى مستشفى لتلقي العلاج.

ووجه المحافظ البحري لبحر المانش وبحر الشمال رسالة تحذير لأي شخص يعتزم عبور بحر المانش من المخاطر التي قد تواجهه، معتبرا أن هذه المنطقة البحرية واحدة من أكثر المناطق ازدحاما في العالم.

وشدد على أن المنطقة البحرية المذكورة تسجل عبور أزيد من 600 سفينة تجارية يوميا، في حين تكون الظروف الجوية في الغالب صعبة فيها وتتميز بهبوب رياح شديدة.