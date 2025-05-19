مباحثات أوروبية أميركية قبل اتصال مرتقب بين ترامب وبوتين

توقع مسؤول أميركي بارز أن يكون الاتصال المقرر اليوم الاثنين بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين ناجحا، في حين استبق قادة أوروبيون الاتصال المنتظر بالتباحث مع ترامب حول الأزمة الأوكرانية.

وقال المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، لشبكة "إي بي سي" الإخبارية إن ما وصفها بالمذبحة في أوكرانيا يجب أن تنتهي، وأكد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وسلام نهائي.

ورجح ويتكوف أن يكون الاتصال المقرر اليوم بين الرئيس ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ناجحا جدا، موضحا أن إدارة ترامب نجحت في تضييق الفجوة بين أوكرانيا وروسيا.

مباحثات أوروبية أميركية

أوروبيًا، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تحدث مجددا إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وقال ماكرون في تغريدة على منصة "إكس": إنه يلزم الرئيس الروسي بوتين البرهنة على صدق رغبته في السلام بقبول وقف لإطلاق النار غير مشروط مدة 30 يوما في أوكرانيا. وهو مقترح من الرئيس الأميركي مدعوم من أوكرانيا وأوروبا.

كما قالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الأحد، إن ستارمر بحث تطورات الوضع في أوكرانيا مع زعماء الولايات المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا.

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وأضافت المتحدثة أن الزعماء -الذين يتطلعون لمكالمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم- ناقشوا ضرورة التوصل إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار، وأن يأخذ الرئيس الروسي محادثات السلام على محمل الجد.

وقالت المتحدثة إنهم بحثوا أيضا استخدام العقوبات إذا لم تشارك روسيا بجدية في محادثات السلام ووقف إطلاق النار.

ويوم السبت، اتهم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي موسكو بالغموض بعد انتهاء المحادثات بين أوكرانيا وروسيا حول وقف محتمل لإطلاق النار في أقل من ساعتين.

وكان ترامب قال إنه يخطط لإجراء مكالمة هاتفية اليوم الاثنين مع بوتين، وسيتبعها بمحادثات مع زيلينسكي وقادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ومن جهته، أجرى زيلينسكي محادثات مع جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مقر إقامة السفيرة الأميركية، بينما صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه تحدث مع زيلينسكي وروبيو على هامش مراسم تنصيب البابا الجديد.

وشدد الرئيس الأوكراني على الحاجة إلى فرض عقوبات على روسيا، والضغط المستمر عليها حتى تصبح مستعدة لوقف الحرب.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة في وقت شنت فيه روسيا أكبر هجوم بالطائرات المسيرة على أوكرانيا منذ بداية الحرب عام 2022، وذلك بعد فشل أول محادثات مباشرة بين موسكو وكييف منذ سنوات في التوصل إلى وقف إطلاق النار.

القدرات الروسية

في الأثناء، نقل موقع بلومبيرغ عن مصدر مطلع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واثق من قدرة قواته على اختراق دفاعات أوكرانيا بحلول نهاية العام والسيطرة الكاملة على 4 مناطق أعلنها تابعة لروسيا.

كما نقل الموقع عن مصدرين مقربين من الكرملين أن بوتين مستعد لحرب طويلة إذا كان ذلك مطلوبا لتحقيق أهدافه، وأن الرئيس ترامب يحاول إقناعه بالموافقة على هدنة لكنه يرفض ذلك ويحاول المناورة لضمان استمرار المفاوضات بالتزامن مع الهجوم العسكري.

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وذكر مسؤولون أوروبيون أن روسيا تفتقر إلى القدرات اللازمة لتحقيق أهداف بوتين بعد أن تكبدت خسائر فادحة في الحرب على أوكرانيا.

ونقل الموقع أيضا عن مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية، قوله إن كثيرين بالجيش الروسي يتشككون في قدرة الجيش على تحقيق أهداف بوتين.

كما نقل عن مسؤول أوروبي، أن ميرتس وماكرون وستارمر حاولوا التوضيح لترامب أن بوتين يماطل، بينما قال مصدر مطلع للموقع إن بوتين يحاول المناورة لضمان استمرار المفاوضات بالتزامن مع الهجوم العسكري.

وأكد مستشار سياسي مقرب من الكرملين للموقع أن ترامب يريد من بوتين الموافقة على هدنة لكن بوتين يرفض.